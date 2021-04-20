Fatih Terim: Son sözümüzü henüz söylemedik

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

"LİG DAHA YENİ BAŞLIYOR"

Tecrübeli hocanın toplantıda oldukça hırslı olduğu öğrenildi. Terim, "Sezon boyunca çok büyük şanssızlıklar yaşadık. Ancak lig daha yeni başlıyor. Hedefe ulaşacağız" dedi.

"SONUNA KADAR İNANIYORUM"

Terim, "Galatasaray asla pes etmez. Bu ligde son sözümüzü henüz söylemedik. Kalan maçları kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUM"

Göztepe maçındaki hırsı kalan maçlara yaymaları gerektiğini belirten Terim, "Hakkımızda söylenenlere sahada cevap vereceğiz. Bu şampiyonluğu her zamankinden daha fazla istiyorum" dedi.

"FIRSATLARI DEĞERLENDİRELİM"

Fatih Terim, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin kalan haftalarda puan kaybedeceğini belirterek, "Onlar kaybedecek. Ama biz de hata yapmamalıyız. Fırsatı değerlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

