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Fatih Terim sonrası takım dağılıyor! Şimdi de yolcu Morutan...

13.01.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Olimpiu Morutan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımdan gönderileceği konuşulan Morutan için sürpriz yaşanabilir... Tecrübeli çalıştırıcının sezon başında çok istediği ve transferi zor da olsa yapıldığı Morutan, beklenilen performansı sahada verememişti. Galatasaray yönetiminin aldığı karar sonrası Rumen futbolcu kiralık olarak takımdan gönderilebilir...

Fatih Terim sonrası takım dağılıyor! Şimdi de yolcu Morutan...
Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray taraftarının büyük umutlar beslediği Morutan ile yollar ayrılabilir... Fatih Terim sonrası yeniden bir yapılanmaya giden Sarı-Kırmızılılar Rumen oyuncuyu kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor.

ESKİ TAKIMINA GİDEBİLİR

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ProSport'ta yer alan haberde, Galatasaray'da beklenilen performansı veremeyen Morutan'ın ara transfer döneminde eski takımı FCSB'ye geri dönme ihtimalinin doğduğu ifade edildi. Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Sarı-Kırmızılı takımın başına getirilen Domenec Torrent'in oyuncu ile ilgili son kararı vereceği de aktarılanlar arasında yer aldı.

Bu sezon Galatasaray ile 23 maça çıkan Morutan, 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
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