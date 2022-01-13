Fatih Terim sonrası takım dağılıyor! Şimdi de yolcu Morutan...

Galatasaray taraftarının büyük umutlar beslediği Morutan ile yollar ayrılabilir... Fatih Terim sonrası yeniden bir yapılanmaya giden Sarı-Kırmızılılar Rumen oyuncuyu kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor.

ESKİ TAKIMINA GİDEBİLİR

ProSport'ta yer alan haberde, Galatasaray'da beklenilen performansı veremeyen Morutan'ın ara transfer döneminde eski takımı FCSB'ye geri dönme ihtimalinin doğduğu ifade edildi. Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Sarı-Kırmızılı takımın başına getirilen Domenec Torrent'in oyuncu ile ilgili son kararı vereceği de aktarılanlar arasında yer aldı.

Bu sezon Galatasaray ile 23 maça çıkan Morutan, 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

