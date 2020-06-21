Fatih Terim: Sonuna kadar devam edeceğiz

Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim, maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Terim, "Hesapta olmayan puan kaybı ile başladık. Sakatlarımız var, cezalılarımız var. Galatasaray takımı, 'bu kadar sakat var, cezalı var' diyecek bir kulüp değil. Elimizde olan oyuncularımız ile devam edeceğiz. Sonuna kadar devam edeceğiz, çabalayacağız, hedeften şaşmayacağız." dedi.
Terim, "Genç oyuncuları, eğer maç bize bu imkanı sağlarsa inşallah sunarız. Şuan sahada kimin ne yapacağı bizim için daha önemli. Genç oyuncularımızın geleceği bizim için çok önemli. İnşallah, sert değişiklikler yapmam. Bir anda oyuncu değişikliklerine ihtiyaç duymam. Elimizdeki her oyuncu bizim için değerli" açıklamasını yaptı.
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