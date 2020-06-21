SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim: Sonuna kadar devam edeceğiz

Fatih Terim: Sonuna kadar devam edeceğiz

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.06.2020 20:45 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: Sonuna kadar devam edeceğiz

Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim, maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Terim, "Hesapta olmayan puan kaybı ile başladık. Sakatlarımız var, cezalılarımız var. Galatasaray takımı, 'bu kadar sakat var, cezalı var' diyecek bir kulüp değil. Elimizde olan oyuncularımız ile devam edeceğiz. Sonuna kadar devam edeceğiz, çabalayacağız, hedeften şaşmayacağız." dedi.

"UMARIM SERT DEĞİŞİKLİKLER YAPMAM"

Terim, "Genç oyuncuları, eğer maç bize bu imkanı sağlarsa inşallah sunarız. Şuan sahada kimin ne yapacağı bizim için daha önemli. Genç oyuncularımızın geleceği bizim için çok önemli. İnşallah, sert değişiklikler yapmam. Bir anda oyuncu değişikliklerine ihtiyaç duymam. Elimizdeki her oyuncu bizim için değerli" açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 dakika 22 saniye yetti! Türkiye'den de görüldü1 dakika 22 saniye yetti! Türkiye'den de görüldü
İşte Galatasaray'ın ilk 11'iİşte Galatasaray'ın ilk 11'i
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

'Süper hücre' uyarısı! Dikkat: Çok kuvvetli geliyor

'Süper hücre' uyarısı! Dikkat: Çok kuvvetli geliyor

G.Saray'a transfer çalımı

G.Saray'a transfer çalımı

'Sergen Yalçın, Caner Erkin'i silmiş'

'Sergen Yalçın, Caner Erkin'i silmiş'

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Ayrılık resmi olarak açıklandı

Ayrılık resmi olarak açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gitti Muslera'nın ayağı

Gitti Muslera'nın ayağı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Galatasaray'a astronomik teklif!

Galatasaray'a astronomik teklif!

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim: Sonuna kadar devam edeceğiz

''Umarım sert değişiklikler yapmam!''

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

İşte Galatasaray'ın ilk 11'i

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Galatasaray'a haber yolladı!

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Mert Hakan Yandaş'ın son kararı Fenerbahçe

G.Saray'a transfer çalımı

Fatih Terim'in torunları tribünde

Fatih Terim'in torunları tribünde

Galatasaray’ın borcu 1 milyar 656 milyon TL olarak açıklandı

G.Saray'ın borcu açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.