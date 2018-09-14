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Fatih Terim Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.09.2018 09:03 | Son Güncelleme

Manchester United’ın teknik patronu Mourinho, Premier Lig’de kendisinin 3, diğer hocaların 2 şampiyonluğu olduğunu söyleyerek gündem yaratmıştı. Süper Lig’de 7 şampiyonluğu bulunan Fatih Terim, rakiplerinin açık ara önünde.

Fatih Terim Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın teknik direktör Jose Mourinho, geçtiğimiz haftalarda ilginç bir tartışma başlatmıştı. Portekizli çalıştırıcı, basın mensuplarından gelen eleştiriler üzerine, kendisinin Premier Lig’de 3 şampiyonluğu olduğunu söylemiş, diğer hocaların ise 2 şampiyonluğunun bulunduğunu hatırlatarak saygı beklediğini dile getirmişti. Mourinho’nun bu çıkışına, United’ın başındaki başarısızlığını kamufle etme çabası gözüyle bakılıyor.

Şenol Güneş 2, Ertuğrul Sağlam 1

Türkiye’ye bakıldığında ise Fatih Terim farkı göze çarpıyor. Futbolculuğu döneminde Galatasaray formasıyla hiç şampiyonluk yaşayamayan Terim, hocalık döneminde ise tam 7 kez bu sevinci yaşadı. Bu sezon Süper Lig’de görev yapan diğer hocalara bakıldığında ise Terim rakipsiz görünüyor. Süper Lig’de görev yapan 17 teknik adam içinde, Türkiye’de Terim dışında şampiyonluk sevinci yaşayabilen Şenol Güneş ile Ertuğrul Sağlam var. Güneş, Beşiktaş’a 2 şampiyonluk kazandırırken, Kayserispor’u çalıştıran Ertuğrul Sağlam’ın da, Bursaspor’un başında 1 şampiyonluğu bulunuyor.

Cocu’nun 3 şampiyonluğu PSV’de

Diğer teknik adamların ise Süper Lig’de herhangi bir şampiyonluğu yok. Fenerbahçe’nin hocası Cocu’nun kariyerindeki 3 şampiyonluk, PSV ile Hollanda Ligi’nde. Dolayısıyla Güneş ve Sağlam’ın toplam kupası 2’de kalırken, 7 şampiyonluğu bulunan Fatih Terim açık ara önde.

(Fanatik)

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Galatasaray fatih terim

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