Fatih Terim Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair ilk kez konuştu! Söylediği sözler ortalığı karıştırmaya yetti... Fenerbahçeli taraftarlar ayaklandı

Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'da sürdüren Teknik Direktör Fatih Terim, TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair ilk kez konuşurken, Galatasaray'ı özlediğini dile getirdi.

"ŞAMPİYONLUK GALATASARAY'IN HAKKI"

'Galatasaray'ı özlediniz mi?' sorusuna Terim, "Galatasaray özlenmez mi..." yanıtını verirken, "Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı" yorumunda bulundu.

"YABANCI VEYA YERLİ FARK ETMEZ"

Öte yandan son dönemin tartışma konusu olan yerli-yabancı hakem ile ilgili olarak Fatih Terim, "Hakem ya iyidir ya değildir. Yabancı veya yerli fark etmez!" cevabını verdi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEPKİ

Terim'in bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, özellikle Fenerbahçeli taraftarlar tecrübeli hocaya şampiyonluk için söylediği sözlere yönelik olarak tepki gösterdi.