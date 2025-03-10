Fatih Terim Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair ilk kez konuştu! Söylediği sözler ortalığı karıştırmaya yetti... Fenerbahçeli taraftarlar ayaklandı

Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'da sürdüren Teknik Direktör Fatih Terim, TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair ilk kez konuşurken, Galatasaray'ı özlediğini dile getirdi.
'Galatasaray'ı özlediniz mi?' sorusuna Terim, "Galatasaray özlenmez mi..." yanıtını verirken, "Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı" yorumunda bulundu.
Öte yandan son dönemin tartışma konusu olan yerli-yabancı hakem ile ilgili olarak Fatih Terim, "Hakem ya iyidir ya değildir. Yabancı veya yerli fark etmez!" cevabını verdi.
Terim'in bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, özellikle Fenerbahçeli taraftarlar tecrübeli hocaya şampiyonluk için söylediği sözlere yönelik olarak tepki gösterdi.
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