Fatih Terim, Süper Lig'den 2 ismi istedi

Alanyaspor'da 3. sezonunu geçiren Caulker Turuncu-Yeşilli takımın bu sezon oynadığı 11 maçta da forma giyerken 2 gol kaydetti. İngiliz oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
G.Saray Yönetimi'nin Caulker dışında orta saha oyuncusu Salih Uçan'la da ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Yıldız oyuncunun sözleşmesi Caulker gibi sezon sonunda sona eriyor.
İki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle yönetim hem Caulker, hem de Salih'i devre arasında düşük bir rakam ya da takasla kadroya katmanın planlarını kuruyor.
Alanyaspor'da 3. sezonunu yaşayan Caulker 3 sezonda 59 kez resmi maçlarda forma giydi. İngiliz stoper 4 gol atarken, 7 asistlik bir performans sergiledi.
Bu arada Salih'le Türkiye içinden başka kulüplerin de ilgilendiği, ancak oyuncunun Fatih Terim'le çalışmak için Galatasaray'ı tercih ettiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, Taylan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Salih Uçan ve birkaç yerli oyuncuyla daha önümüzdeki yılların iskeletini kurmayı planlıyor. (Sporx)
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