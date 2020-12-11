Fatih Terim, Süper Lig'den 2 ismi istedi

Alanyaspor'da 3. sezonunu geçiren Caulker Turuncu-Yeşilli takımın bu sezon oynadığı 11 maçta da forma giyerken 2 gol kaydetti. İngiliz oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

SALİH UÇAN DA LİSTEDE

G.Saray Yönetimi'nin Caulker dışında orta saha oyuncusu Salih Uçan'la da ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Yıldız oyuncunun sözleşmesi Caulker gibi sezon sonunda sona eriyor.

PARA YA DA TAKAS TEKLİF EDİLECEK

İki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle yönetim hem Caulker, hem de Salih'i devre arasında düşük bir rakam ya da takasla kadroya katmanın planlarını kuruyor.

ALANYASPOR PERFORMANSI

Alanyaspor'da 3. sezonunu yaşayan Caulker 3 sezonda 59 kez resmi maçlarda forma giydi. İngiliz stoper 4 gol atarken, 7 asistlik bir performans sergiledi.

SALİH'İN GALATASARAY KARARI

Bu arada Salih'le Türkiye içinden başka kulüplerin de ilgilendiği, ancak oyuncunun Fatih Terim'le çalışmak için Galatasaray'ı tercih ettiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, Taylan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Salih Uçan ve birkaç yerli oyuncuyla daha önümüzdeki yılların iskeletini kurmayı planlıyor. (Sporx)

