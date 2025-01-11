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Fatih Terim, Suudi Arabistan’daki ilk lig maçında mağlup oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.01.2025 08:37
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Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab’ın başına geçen Fatih Terim çıktığı ilk lig maçında Merih Demiral’ın forma giydiği Al Ahli’ye 3-2 mağlup oldu.

Fatih Terim, Suudi Arabistan’daki ilk lig maçında mağlup oldu

Suudi Arabistan Pro Lig’inin 14. haftasında Al Ahli ile Al Shabab karşı karşıya geldi. Al Ahli, Ivan Toney’nin 45. saniyede attığı golle Al Shabab karşısında 1-0 öne geçti. 13. dakikada Veiga’nın golüyle ev sahibi ekip farkı 2’ye çıkardı ve Fatih Terim’in öğrencileri soyunma odasına 2-0 geride girdi.

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3-0'DAN 3-2 OLDU AMA YETMEDİ

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İkinci yarıya da hızlı başlayan Al Ahli, 48. dakikada Balobaid’in fileleri havalandırmasıyla skoru 3-0’a getirdi. Al Shabab, 72. dakikada Merih Demirel’in kendi kalesine attığı golle farkı 2’ye indirirken, 90+5. dakikada Aljuwayr’ın ağları sarsmasıyla 90 dakikada Al Ahli’nin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Terim, ilk lig maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Fatih Terim, Al Shabab’ın başında çıktığı ilk maçta Kral Kupası’nda Al Fayha’yı 2-1 yenmişti.

Fatih Terim, Suudi Arabistan'da başarılı olacak mı?

Başarıya ulaşacak
Zaman alacak ama kazanacak
Başarısız olacak

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
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