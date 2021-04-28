SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim, Taylan Antalyalı'yı yine seçmedi

Fatih Terim, Taylan Antalyalı'yı yine seçmedi

28.04.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Taylan Antalyalı'yı üst üste 2. hafta ilk 11'e yazmadı.

Fatih Terim, Taylan Antalyalı'yı yine seçmedi

Galatasaray'da sezonun büyük bölümünde takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Taylan Antalyalı, bu sezon sakatlığı ya da hastalığı olmadığı 2. kez üst üste 2 hafta ilk 11'de yer alamadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından Konyaspor maçında da Taylan Antalyalı'ya ilk 11'de yer vermedi.

Galatasaray'da Stoke City'den kiralık olarak oynayan Etebo, Konyaspor maçında Fatih Terim'in tercihi oldu.

TAYLAN VE ETEBO'NUN İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Etebo Karo'nun ilk 11'de başladığı maçlarda 1.38 puan ortalaması tuttururken, Taylan Antalyalı'nın ilk 11'de başladığı maçlarda 2.16 puan ortalaması tutturdu.

EMRE AKBABA'NIN YERİNE MUHAMMED

Galatasaray'da Antalyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olarak ağları sarsan Mustafa Muhammed, Konyaspor maçında ilk 11'e geri döndü. Emre Akbaba ise kulübeye çekildi.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Kerem, Halil, Mostafa Mohamed

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Salih Uçan transferinde bir bomba daha! Beşiktaş derken...Salih Uçan transferinde bir bomba daha! Beşiktaş derken...
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu adamın futbol bilgisi sıfır
çift forvet oynamıyor bizim takım ,pozisyon dahi bulamadımız gibi ,geride çok açık veriyoruz ,güçlü hızlı bi takıma karşı çift forvet çıkarsak cezayı keserler bence bize.
nerde düz topcu var topluyor

En Çok Okunan Haberler

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Maçının ardından gerginlik çıktı

Maçının ardından gerginlik çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Salih Uçan transferinde bir bomba daha! Beşiktaş derken...

Salih Uçan transferinde bir bomba daha! Beşiktaş derken...

Manchester City finale göz kırptı

Manchester City finale göz kırptı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Kadiköy'de gergin anlar

Kadiköy'de gergin anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.