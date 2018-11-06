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Fatih Terim: TFF'den Schalke'ye tebrik mesajı bekledim

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.11.2018 22:33 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 mücadelesi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Fatih Terim, TFF'yi sert sözlerle eleştirdi.

Fatih Terim: TFF'den Schalke'ye tebrik mesajı bekledim

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç günü sevk kararlarını açıklamasını eleştirdi.

Fatih Terim, ''Maçtan sonra zamanımız olursa sevkler hakkında bir takım açıklamalar yaparız. Maç günü sevk kararlarının açıklanması pek hoş olmadı tabii. Madem bunu maça 3-4 saat kala açıkladın, eksik olmasın. TFF'den Schalke'ye bir tebrik mesajı da beklerdim.'' sözlerini kullandı.

Öte yandan beIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, ''TFF, sevk kararlarını yarın sabahtan açıklasa daha doğru olurdu.'' yorumu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim schalke 04 tff

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Federasyonun Niyeti ceza vermek değil Galatasaray'ın fişini çekmek istiyor.Galatasaray size ağır gelir....
fatıh efendı sen cezalardan hala akıllanamamışssın anlaşılan
bu adamin turk ekonomisine katkisi ne
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