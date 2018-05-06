Fatih Terim TFF'ye patladı! 'Görmüyoruz sanmasınlar'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Artık oyunun önemi olmadığını vurgulayan Fatih Terim, "Açıkçası ne istatistik, ne iyi ne de kötü oyun, ne penaltı, ne kaçan... İkinci yarı etkisizdik ancak sorumluluğumuzun bilincindeydik. Böyle maçlar oynamak kolay değil." dedi.

"GÖRMÜYORUZ SANMASINLAR, KONUŞURUZ..."

Gündemdeki tartışmalara dahil olmamalarıyla ilgili konuşan Fatih Terim, "O bizim yanımızda, Allah bizim yanımızda, o görüyor. Böyle doğru, dürüst emek veren bir grubuz. Bir şey konuşmuyoruz, 'Neden susuyorsunuz?' diyorlar. Susmamız demek, görmediğimiz anlamına gelmez. Konuşmamız demek, konuşmayacağız anlamına gelmez. Bunlara baktığımızda Allah'ın adaleti şaşmıyor, herkesin ki şaşıyor ama onun adaleti şaşmıyor. Oyuncularımı kutluyorum. Böyle bir durumda 3 puan müthiş bir iş. Son iki haftaya lider giriyoruz, inşallah oradan da lider çıkarız." diye konuştu.

FATİH TERİM'DEN TFF'YE TEPKİ!

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası Finali'nin 9 Mayıs Çarşamba'dan 10 Mayıs Perşembe gününe alınmasına tepki gösteren Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren Fatih Terim "Kazanmasaydık belki söylemezdim ama kazandık söyleyeyim. Dünyanın neresinde görülmüş, çok önceden karar verilmiş kupa finali, cuma günü açıklama yapıldı ve final bir gün sonraya alındı. Akhisarspor ile oynadığımız kupa yarı final maçından önce Pazar günü Başakşehir ile oynadık. Çarşamba kupa Akhisar, Cumartesi Alanyaspor. Elendik ve bir bahane de bulmadık. TFF'ye resmi olarak başvurduk, Alanyaspor maçının Pazar oynanmasını istedik. Yazılılara cevap veremiyorlarmış, sözlü olarak başkana cevap vermişler. Şimdi dördüncü güne aldınız, biz üçüncü gün deplasmana gitmezdik. Şimdi kimseye sormadan, hiçbir gerekçe göstermeden Cuma günü, kupayı Perşembe'ye aldığınızı söylüyorsunuz." dedi.