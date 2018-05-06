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Fatih Terim TFF'ye patladı! 'Görmüyoruz sanmasınlar'

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.05.2018 22:26 | Son Güncelleme

Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından TFF'ye patladı. Türkiye Kupası finalinin gününün değiştirilmesine tepki gösteren Fatih Terim, federasyonun Galatasaray'a gönül verenlerin göz ardı edildiğini söyledi.

Fatih Terim TFF'ye patladı! 'Görmüyoruz sanmasınlar'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Artık oyunun önemi olmadığını vurgulayan Fatih Terim, "Açıkçası ne istatistik, ne iyi ne de kötü oyun, ne penaltı, ne kaçan... İkinci yarı etkisizdik ancak sorumluluğumuzun bilincindeydik. Böyle maçlar oynamak kolay değil." dedi.

"GÖRMÜYORUZ SANMASINLAR, KONUŞURUZ..."

Gündemdeki tartışmalara dahil olmamalarıyla ilgili konuşan Fatih Terim, "O bizim yanımızda, Allah bizim yanımızda, o görüyor. Böyle doğru, dürüst emek veren bir grubuz. Bir şey konuşmuyoruz, 'Neden susuyorsunuz?' diyorlar. Susmamız demek, görmediğimiz anlamına gelmez. Konuşmamız demek, konuşmayacağız anlamına gelmez. Bunlara baktığımızda Allah'ın adaleti şaşmıyor, herkesin ki şaşıyor ama onun adaleti şaşmıyor. Oyuncularımı kutluyorum. Böyle bir durumda 3 puan müthiş bir iş. Son iki haftaya lider giriyoruz, inşallah oradan da lider çıkarız." diye konuştu.

FATİH TERİM'DEN TFF'YE TEPKİ!

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası Finali'nin 9 Mayıs Çarşamba'dan 10 Mayıs Perşembe gününe alınmasına tepki gösteren Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren Fatih Terim "Kazanmasaydık belki söylemezdim ama kazandık söyleyeyim. Dünyanın neresinde görülmüş, çok önceden karar verilmiş kupa finali, cuma günü açıklama yapıldı ve final bir gün sonraya alındı. Akhisarspor ile oynadığımız kupa yarı final maçından önce Pazar günü Başakşehir ile oynadık. Çarşamba kupa Akhisar, Cumartesi Alanyaspor. Elendik ve bir bahane de bulmadık. TFF'ye resmi olarak başvurduk, Alanyaspor maçının Pazar oynanmasını istedik. Yazılılara cevap veremiyorlarmış, sözlü olarak başkana cevap vermişler. Şimdi dördüncü güne aldınız, biz üçüncü gün deplasmana gitmezdik. Şimdi kimseye sormadan, hiçbir gerekçe göstermeden Cuma günü, kupayı Perşembe'ye aldığınızı söylüyorsunuz." dedi.

"DİYORSUNUZ Kİ 'AKHİSARCIĞIM SEN ÜZÜLME...'"

Eleştirilerine devam eden Terim, "Yani şimdi diyorsunuz ki 'Akhisarcığım sen üzülme, ben sana bir gün daha veriyorum.' Hani stüdyolarda kimse konuşmuyor? Benim tweetimi anlamayanlar, 'Ne dediği anlaşılmıyor' diyenler, bunları konuşmuyor. Gerekçe göstermeden bu karar veriliyor. TFF iyi hatırlayacaktır, özellikle de Ufuk Özerten, Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba Braga'dan sonra sonra Cuma'ya bize maç verdiler. Ona bile itiraz etmedim. Orada UEFA temsilcisi var, UEFA'da herhangi bir final öncesi, bir maçı değiştirebilir misiniz? Hadi çıkıp anlatsınlar? Hadi değiştirin orada bakalım! Ben, onun için 'konsantrasyon' tweetini attım. Galatasaraylıları uyarıyorum. 30 milyon Galatasaraylı'yı hiçe sayıyorsunuz." diye konuştu.

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