Fatih Terim-Trabzonspor flörtünün ilk görüşmesi gerçekleştirildi! İşte toplantıda yaşananlar...

Fatih Terim için Trabzonspor iddiaları gündeme gelmişti. Yeni başkan Ertuğrul Doğan'ın özellikle takımın başında görmek istediği tecrübeli çalıştırıcıyla ilk görüşme yapıldı.

"PROJELERİNİ VE DURUMUNU ANLATTI"

Vole yorumcusu Metin Karabaş, Trabzonspor-Fatih Terim flörtünün detaylarını paylaştı. Karabaş, "Fatih Terim ile Trabzonspor geçtiğimiz günlerde görüştü. Trabzonspor, yeni projelerini masaya koydu, hoca da kendi durumunu ve hayallerini anlatarak Trabzonspor'a teşekkür etti. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra da birçok teklif almıştı. Özellikle Arap Yarımadasından uçuk teklifler aldı fakat reddetti" dedi.

ERTUĞRUL DOĞAN ÇOK İSTİYOR

Abdullah Avcı'nın gidişi sonrası takımın başına geçici olarak Orhan Ak'ı getiren bordo-mavililerin yeni başkanı Ertuğrul Doğan, Fatih Terim'i çok istiyor. Yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlansa da, Ertuğrul Doğan'ın pes etmediği ifade edildi.



