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Fatih Terim: Tuzağa düştük

03.03.2021 21:50 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim: Tuzağa düştük

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçı sonrası açıklama yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.
VAR'daki Cüneyt Çakır'a tepki gösteren Terim, "Oyuna iyi başladık, ilk 5 dakikada öne geçebilirdik. Oyunun kontrolü bizdeydi, pozisyon bulduk ama atamadık. Öne geçmek gidişatı değişir ve o oyun işimize gelir. Devreye 1-0 girmek hoş olmadı. Geçen sene Beşiktaş maçında Vida'nın elinden seken topu Cüneyt Çakır öyle bir anlattı ki, az daha özür dileyecektik. Bu nereden geliyor? Kendisi de VAR'da duruyor." dedi.

Çakır'ın VAR hakemi olmasının da yanlış olduğunu belirten deneyimli hoca, "Pandemide bir tuhaf olduk. 'Ah' diyene faul. İki gün önce Cüneyt Çakır VAR'daydı, apar topar buraya geldi. Anlamıyorum, burada bir skandal var. Çağırma, müdahale etme yok. Mustafa Muhammed'in kırmızı kart çok yazık. Resmen rakip kafasıyla dirseğine gidiyor, attırmak için." ifadelerini kullandı.

"VAR'A GELMEZ; ABİSİNİ ÇAĞIRAMAZ KORKUDAN"

Kendilerine tuzak kurulduğunu söyleyen Terim, "Tuzak için uyarıyordum, tuzağa düştük. İyi oyunumuz kimseyi ilgilendirmez, sen 57. dakikada beni 10 kişi bırakamazsın! Hangisi kırmızı? Neredesin VAR? Cüneyt Çakır, VAR'a gelmez, abisini çağıramaz korkudan. Cüneyt Çakır müdahale etmez. İnancımız, yüreğimiz herkese, her şeye yeter. Luyindama'nın yaptığı kırmızı karttı! Ama değilmiş, özür dileyeceğim şimdi. Beşiktaş maçında Vida'nın pozisyonu..." diye konuştu.

Tribünde taraftarların olduğunu kaydeden tecrübeli hoca, "Biz yine seyirciyle oynadık. Galatasaray maçları böyle oluyor. Temsilciye devrede sorduk, sahaya çıkmasak ne olur? Bir kural var mı, tribünler boşaltılır mı ama bir kural yok." şeklinde mesaj yolladı.

"MAÇ 6 DAKİKA MI UZAMALIYDI?"

Maçın gereğinden az uzadığını da söyleyen Fatih Terim, "Maç 6 dakika mı uzamalıydı? Mustafa Muhammed 3 dakikada atıldı. Dördüncü hakeme 'Sakın kaleciye sarı vermeyin, bize ayıp olur' dedim. Ceza almamaya özen göstererek isim isim anlatacağım. Biz de insanız." açıklamasını yaptı.

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Beşiktaş kadar kafanıza taş düşsün bre haftalardır hakemlerle aldığınız puanlar ne olacak ağlamayı kesin de hafta sonu maçınız onu düşünün

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