Fatih Terim: Tuzağa düştük

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

VAR'daki Cüneyt Çakır'a tepki gösteren Terim, "Oyuna iyi başladık, ilk 5 dakikada öne geçebilirdik. Oyunun kontrolü bizdeydi, pozisyon bulduk ama atamadık. Öne geçmek gidişatı değişir ve o oyun işimize gelir. Devreye 1-0 girmek hoş olmadı. Geçen sene Beşiktaş maçında Vida'nın elinden seken topu Cüneyt Çakır öyle bir anlattı ki, az daha özür dileyecektik. Bu nereden geliyor? Kendisi de VAR'da duruyor." dedi.

Çakır'ın VAR hakemi olmasının da yanlış olduğunu belirten deneyimli hoca, "Pandemide bir tuhaf olduk. 'Ah' diyene faul. İki gün önce Cüneyt Çakır VAR'daydı, apar topar buraya geldi. Anlamıyorum, burada bir skandal var. Çağırma, müdahale etme yok. Mustafa Muhammed'in kırmızı kart çok yazık. Resmen rakip kafasıyla dirseğine gidiyor, attırmak için." ifadelerini kullandı.

"VAR'A GELMEZ; ABİSİNİ ÇAĞIRAMAZ KORKUDAN"

Kendilerine tuzak kurulduğunu söyleyen Terim, "Tuzak için uyarıyordum, tuzağa düştük. İyi oyunumuz kimseyi ilgilendirmez, sen 57. dakikada beni 10 kişi bırakamazsın! Hangisi kırmızı? Neredesin VAR? Cüneyt Çakır, VAR'a gelmez, abisini çağıramaz korkudan. Cüneyt Çakır müdahale etmez. İnancımız, yüreğimiz herkese, her şeye yeter. Luyindama'nın yaptığı kırmızı karttı! Ama değilmiş, özür dileyeceğim şimdi. Beşiktaş maçında Vida'nın pozisyonu..." diye konuştu.