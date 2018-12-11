Fatih Terim'den çarpıcı transfer açıklaması

Fatih Terim, Galatasaray - Porto maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in gündeminde UEFA Avrupa Ligi ve transfer vardı.

İşte Fatih Terim'in sözleri:

"Bir defa, iki hedef vardı grupta, biri Şampiyonlar Ligi, olmak isterdik olamadık. Bence adalette doğrudur. Porto'da ve burada bu galibiyeti alamıyorsak UEFA'ya gideceğiz. UEFA'ya gittiğimiz için mutluyum, kaybettiğimiz için mutsuzum.

2 kere geldiler 3 gol attılar. Muslera'nın yere yattığını hatırlamıyorum ben. Biz 1-0'ı beklerken ilk topta pozisyon yokken konsantre eksikliğiyle gol yiyoruz, geriye düşüyoruz. Galatasaray seyircisi bilmelidir ki bizim istediğimiz Galatasaray, 2-0'dan, 2-1'den, 3-2'den sonraki Galatasaray. Bu gelecek inşallah, yapacağız. Üzüldüğüm nokta şu, bu çocukların bu kadar emeğine buradan en kötü ihtimal 3-3 olur. 3-3 olsa 4-3, 5-3 olur. Bundan emin olabilirsiniz. Porto'ya bunu yapmak kolay değil. Şahsi hatalar, maalesef olmaması gereken hatalar, affetmiyorlar. Belki Türkiye liginde bazen bunlar affediyorlar ama Şampiyonlar Ligi'nde çok zor.