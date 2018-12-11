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Fatih Terim'den çarpıcı transfer açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.12.2018 23:20 | Son Güncelleme

Fatih Terim, 3-2 mağlubiyetle biten Porto maçı sonrası "UEFA'ya gittiğimiz için mutlu, kaybettiğimiz için mutsuzum" dedi. 'Bu sene UEFA'da olmamız daha doğru bir adalet. Avrupa'yı özlemişiz' ' diyen Fatih Terim, "Bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız. Hem Ocak hem de Temmuz'da çok fazla transfer yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den çarpıcı transfer açıklaması

Fatih Terim, Galatasaray - Porto maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in gündeminde UEFA Avrupa Ligi ve transfer vardı.

İşte Fatih Terim'in sözleri:

"Bir defa, iki hedef vardı grupta, biri Şampiyonlar Ligi, olmak isterdik olamadık. Bence adalette doğrudur. Porto'da ve burada bu galibiyeti alamıyorsak UEFA'ya gideceğiz. UEFA'ya gittiğimiz için mutluyum, kaybettiğimiz için mutsuzum.

2 kere geldiler 3 gol attılar. Muslera'nın yere yattığını hatırlamıyorum ben. Biz 1-0'ı beklerken ilk topta pozisyon yokken konsantre eksikliğiyle gol yiyoruz, geriye düşüyoruz. Galatasaray seyircisi bilmelidir ki bizim istediğimiz Galatasaray, 2-0'dan, 2-1'den, 3-2'den sonraki Galatasaray. Bu gelecek inşallah, yapacağız. Üzüldüğüm nokta şu, bu çocukların bu kadar emeğine buradan en kötü ihtimal 3-3 olur. 3-3 olsa 4-3, 5-3 olur. Bundan emin olabilirsiniz. Porto'ya bunu yapmak kolay değil. Şahsi hatalar, maalesef olmaması gereken hatalar, affetmiyorlar. Belki Türkiye liginde bazen bunlar affediyorlar ama Şampiyonlar Ligi'nde çok zor.

Oyuncularımın oyun anlayışından çok zor pozisyon vermesinden, galibiyeti istemesinden çok memnunum. Mağlubiyetten sonra ben genel olarak pek memnun olmam ama bugün gördüğüm manzara, Arena'da taraftarla birleşmeleri, oyunun buna uygun olması bize ışıklar verdi. Oyuncularımın arzularından, oyun anlayışlarından, galibiyeti istemesinden, şartlar ne olursa olsun çok memnunum.

Üzgünüz ama bakalım, nasip. UEFA'da neler olacak, bu sene UEFA'da olmamız daha doğru bir adalet. 0-0 ile başlamışsınız, 10 pozisyonla gol atamamışsınız orada Porto'ya. Schalke'de zaten 1-0 geride başlamışsınız. Avrupa'yı özlemişiz. Bu yükselmeyi, dalgalanmayı hepimiz özlemişiz. Porto'ya yolunda başarılar diliyoruz. Porto'yu Jose Mourinho'nun misafiriyken tanımıştım. Onun büyük başarıları da Porto'yu tanıştırdı. İnşallah, onun gibi başarılı olurlar.

"BAZI ARKADAŞLARLA YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ"
Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Ancak bu alışverişlerde Galatasaray'ın kaybetmemesini istiyoruz. Kadromuzda eksikler var. Devre arası takviyeler olacak. Biz sadece santrfor peşinde değiliz. Başka pozisyonlarda da oyuncuya ihtiyacımız. Transferi iki aşamalı düşünüyoruz. Hem Ocak hem de Temmuz'da çok fazla transfer yapabiliriz. Transfer görüşmeleri yapıyoruz. Yaşlı değil, genç oyuncular istiyoruz. Mevcut ekonomik şartlarda bir şeyler yapacağız."

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fatih terim porto Galatasaray UEFA Avrupa Ligi

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