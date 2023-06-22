Fatih Terim unutulmaz UEFA zaferini France Football dergisine anlattı, o sözleri dikkat çekti!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, 2000 yılında Arsenal'e karşı kazanılan UEFA Kupası zaferini France Football dergisine anlattı.

Tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabından France Football dergisiyle yaptığı röportajı paylaştı.

UEFA Kupası zaferine dair Terim, "France Football'un, Temmuz sayısındaki “Au Tableau” serisi için Paris'ten gelen misafirlerimizle Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğunu konuştuk. Kendilerine nezaketleri için teşekkür ederim." dedi.

"SİLER ATARIM"

Paylaştığı videoda Terim'in, "Kaybedenlere asla kızmam ama vazgeçenleri ve yenilgiyi baştan kabullenenleri, siler atarım." ifadeleri dikkat çekti.

Fatih Terim'in yayınladığı video şu şekilde;

????Fatih Terim, France Football'a konuk oldu UEFA Kupası şampiyonluğunu anlattı.



????"Bizi buraya getiren ögelerden bir tanesi oynamaktı! Bundan vazgeçmek istemedim. Kaybedenlere asla kızmam. Ama vazgeçenleri ve yenilgiyi baştan kabul edenleri siler atarım!" pic.twitter.com/xWp7wB8zeb — Mynet Spor (@mynetspor) June 22, 2023



