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Fatih Terim ve Arda Turan arasında kritik toplantı

21.04.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray sahasında Trabzonspor'la son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere ayrıldı. Maç sonrasında sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, yedek kulübesinde düşünceli bir görüntü verdi. Ardından tecrübeli teknik adam kaptan Arda Turan ile mini bir toplantı gerçekleştirdi.

Fatih Terim ve Arda Turan arasında kritik toplantı

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile son dakikalarda Emre Akbaba'nın attığı golle 1-1 beraberlik aldı. Maçın son düdüğü çaldığı anda sarı kırmızılı takımın tecrübeli teknik adamı Fatih Terim, yedek kulübesinde düşünceli bir şekilde görüntü verdi. O sırada yayıncı kuruluşun kameraları Terim'in yönüne çevrilmişti. Cim Bom'un teknik patronunun düşünceli hali ile bir şeyler söylediği görüldü.

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Daha sonra takımın kaptanı Arda Turan, hocanın yanına geldi. Maçla ilgili bir değerlendirme yaptılar. Ancak Fatih Terim, tüm oyuncular, hakemlerin çıkmasına rağmen bir süre daha orada kaldı. Ardından o da soyunma odasının yolunu tuttu.

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

ARDA TURAN, TERİM İLE NE KONUŞTU

Karşılaşma sonrasında Galatasaray kaptanı Arda Turan, yayıncı kuruluşa Fatih Terim ile arasında yaşanan o diyaloğu anlattı. Tecrübeli futbolcu "Hoca gecesini gündüzünü buraya veren birisi... Fatih hoca benim gördüğüm en çok çalışan teknik direktör olabilir. Her şeyi en iyi şekilde yapıyor. Bazen biz oyuncular hata yapıyoruz. Maç sonunda durum hakkında hoca öğrenci arasında konuşmalar yaptık. İnsan derin bir üzüntü yaşayınca farklı hissediyor doğal olarak." ifadelerini kullandı.

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
once senmi gidersin benmi gidiyyim diye konusmuslardir.
Ligin başında atıp tutuyordun küçük enişte sana (klub) klübe çok yakışıyor
şampiyonluk gitti zaar demiştir :)

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