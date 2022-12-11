Fatih Terim ve Jorge Jesus iddiası taraftarların kafasını karıştırdı! Eğer kovulursa göreve geçebilirler...

Portekiz'de Fas'a yenilmenin şoku yaşanıyor. Ülkede büyük bir kaos hakim olurken fatura teknik direktör Santos'a çıkarıldı. Cristiano Ronaldo'yu maça yedek başlatmasından dolayı yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Santos'un görevine önümüzdeki günlerde son verilebilir.

PORTEKİZ BASINI İLGİNÇ BİR İDDİA ORTAYA ATTI

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos'un kovulması halinde göreve gelmeye en yakın isimlerin Jorge Jesus ve Fatih Terim'in olduğu yazıldı. Portekiz basınında yazılan bu iddia sonrası Türk taraftarlar bir hayli şaşkınlık yaşadı.

RONALDO ŞOKU YAŞANIYOR

Karşılaşmaya yedek başlayan Ronaldo, yenilgi sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı. Mücadelenin son düdüğünün ardından açıklamar yapan Portekiz Teknik Direktörü Santos, Ronaldo'yu yedek başlattığı için pişman olmadığını söyledi.



