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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Anlaşma sağlandı

27.07.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi yaptığı 6 transferle damga vuran Galatasaray'da takviyeler devam edecek. PSV maçı sonrası kadrodaki eksikliklerini tamamlamak isteyen Aslan'da transfer listesi ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın muhtemel 7. transferi...

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Anlaşma sağlandı

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.Sonrasında ise Cicaldau resmiyete kavuştu. Sacha Boey ve Van Aalholt transferleri geldi. Transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

JOHER RASSOUL

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Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un stoperi Joher Rassoul, Galatasaray'ın radarına girdi. 25 yaşındaki stoperin Adana Demirspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

BATUHAN KÖR

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla sergilediği performansın ardından transferin gözde isimlerinden biri haline gelen Batuhan Kör için Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Kulübü ve oyuncuyla görüşmeler sürüyor.

HALİL DERVİŞOĞLU

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Halil Dervişoğlu konusundaki tavrını değiştiren Brentford, milli futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, milli futbolcu ile anlaşma sağladı.

SON ANA KADAR BEKLENECEK

Brentford'un kiralık opsiyonunu yaşanmaması ve 5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu sözleşmeye eklemek istemesi süreci zora sokuyor. Halil Dervişoğlu'nun transfer sürecinde son ana kadar bekleme kararı alan ve kiralama opsiyonunda ısrarcı olan Galatasaray, Brentford'un Ağustos'un ilk haftasında vereceği karara göre ikinci bir hamle daha yapacak.

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GEDSON FERNANDES

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Gedson Fernandes için Benfica'ya 2+8 milyon euroluk teklif yapan Galatasaray, Portekiz ekibinin 15M€ satın alma opsiyonunda diretmesi ve oyuncuyu takımda kullanabileceğini iletmesi üzerine beklemeye geçti.

ALIOU DIENG

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Galatasaray'ın Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen 23 yaşındaki ön libero Aliou Dieng için 4.5 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptı. Mısır ekibi ise 10 milyon eurodan aşağı oyuncusunu bırakmak istemiyor.

BERKAN KUTLU

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Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray yolunda. Genç futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Galatasaray, Son pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Yakın süre içerisinde Berkan'ın açıklanması bekleniyor.

ORKUN KÖKÇÜ

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Orta sahaya yerli bir isim daha transfer etmek isteyen ve gençleşmeye giden Galatasaray, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü gündemine aldı. Fatih Terim genç yıldızı istiyor ancak bu transferin gerçekleşmesi için 10 milyon euro bonservis seviyelerine çıkılması gerekiyor.

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KAAN AYHAN

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Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için yeniden devreye girecek. 6 milyon euro piyasa değeri olan milli yıldız için Galatasaray indirim isteyecek.

İSMAİL ÇOKÇALIŞ

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Gençleşme operasyonuna giren Galatasaray, Bursaspor'un genç sap beki İsmail Çokçalış'ı da geleceğe yönelik kadrosuna katmak istiyor. Bursaspor ile temaslar sürüyor.

OLIMPIU MORUTAN

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Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz dışında sağ ön bölgeye bir transfer daha yapmayı planlıyor. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Olimpiu Morutan, Fatih Terim tarafından onay aldı. Tecrübeli çalıştırıcının listenin en üst sırasına yazdığı 22 yaşındaki yıldız için Rumen ekibi 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor. Bu rakamlara ise gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes Halil Dervişoğlu
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