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Fatih Terim: Yenilsek de oynayarak yenilmeliyiz

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.11.2018 21:09 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke 04 ile oynanacak maç öncesi yaptığı açıklamada "Schalke kaybetmesi halinde iddiası devam eder. Biz kaybedersek ikincilik iddiamız zayıflar. Yenilsek de oynayarak yenilmeliyiz" dedi.

Fatih Terim: Yenilsek de oynayarak yenilmeliyiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile futbolculardan Serdar Aziz, Schalke 04 maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Schalke 04'ün iyi bir takım olduğunu dile getiren Fatih Terim, çok genç ve iyi bir teknik teknik direktörleri olduğunun altını çizdi. İki takım arasındaki farkın Galatasaray'in derbi oynamak olduğunu dile getiren Terim, "4 ve 5 puandayız. Schalke kaybetmesi halinde iddiası devam eder. Biz kaybedersek ikincilik iddiamız zayıflar. Beraberlikte iş sonuna kadar devam eder. Kendi yerimizi beğenmiyoruz ama oynadığımız 3 maçta 1 gol yemişiz. Onlar ise 2 gol atmış ve 5 puan toplamış. Rusya'da son saniye atmış, burada Porto ile berabere kalmışlar. Biz Lokomotiv ve Porto maçlarını çok iyi oynadık. Schalke İstanbul'da bizden daha iyiydi. Bahane ortaya sürmeden oynayacağız, oynamalıyız. Yenilsek de oynayarak yenilmeliyiz" dedi.

"BU KADAR SAKATIN OLUŞU TAKIM KURMAKTA MUHAKKAK ZORLUYOR"
Sarı-kırmızılı takımdaki sakatlar hakkında da konuşan Fatih Terim, "Bu kadar sakatın oluşu takım kurmakta muhakkak zorluyor. Bu kadar kulvarda yürüdüğünüz zaman ve Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir organizasyonda oynuyorsanız giren ve çıkanın fark etmemesi lazım ama bu sezon kimsenin başına gelmeyeceği istisna, 7-8 sakat var. Nagatomo, Emre Akbaba bizim için çok önemli, keza Fernando da, Eren de var. Takımın yüzde 40'ı gibi sahadaki 10 oyuncuyu düşünürsek... Sevindirici taraf, bardağın dolu tarafına bakarsak, 2-3 sakat oyuncumuzun dönmesi. İlk 11'i seçmek için de zaten yapacağınız çok fazla bir durum yok açıkçası. Son oynanan maçtan başka bir şey konuşmadıkları için, 24 saat izin verdik. Çok uzun zamandır hiç izin vermiyoruz, böyle bir program içinde 24 saati uygun gördük. Bu da konsantre etmenin başka bir yolu bizim için. Fiziksel yorgunluk olduğu kadar psikolojik de oldu" diye konuştu.

''ANADOLU TAKIMLARININ TRANSFER ETTİĞİ BAZI OYUNCULAR BİZDE YOK"
Fatih Terim, deplasman fobileri olmadığını ifade ederek, "Türkiye Ligi çok güçlendi. Anadolu futbolunun başkaldırısıdır bu. Fobi falan değil o. Onların transfer ettiği bazı oyuncular bizde yok. Yarın maçtan sonra bütün sorularınızı cevaplayacağım. 30 milyon Galatasaraylı bunu bekliyor. Sonuç ne olursa olsun..." şeklinde konuştu.

SERDAR AZİZ: "EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIK VE YARINA HAZIRIZ"
Sarı-kırmızılı futbolcu Serdar Aziz ise yaptığı açıklamada, "Schalke önemli oyunculara sahip bir takım. Biz aynı oyun felsefesinde olan bir takımız. Hücum oyuncularını pozisyona girmesi normal çünkü önde basan bir takımız. Bazen boşluklar kalıyor sahamızda. Ancak en iyi şekilde hazırlandık ve yarına hazırız" dedi.

"GRUPTA HER ŞEY ORTADA"
Gruba Moskova maçında aldıkları galibiyet ile başladıklarını hatırlatan Serdar Aziz, "Ardından Porto'da çok iyi bir performans sergiledik ama mağlup olduk. Ardından Schalke maçı, berabere kaldık. Grupta her şey ortada. Ozan (Kabak) kardeşim çok yetenekli biri. Hem yeteneği hem de karakteri ile uzun yıllar forma giyecektir" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
fatih terim Schalke 04 - Galatasaray Şampiyonlar Ligi

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