Fatih Terim yerinde duramadı! Son dakikalarda öyle bir şey oldu ki... İşte o anlar

Fatih Terim'in ekibi, galibiyet golünü 88. dakikada buldu. Bu sonuçla birlikte Al Shabab, 2 maç aradan sonra ligde galip geldi ve 36 puanla 6. sırada bulunuyor. Al Raed ise 17 puanla 16. sırada kaldı.

TERİM HAVALARA UÇTU

Fatih Terim maç boyunca oldukça hareketli olduğu gözlemlendi. Takımı her ne kadar maç boyunca üstün ve etkili oynayan taraf olsada bir türlü galibiyet golünü bulamamıştı. Bu durum Terim'i daha çok strese soktu. Fakat gol öyle bir anda geldi ki Terim ve öğrencileri adeta sevinçten havalara uçtular. 88. dakikada gelen gol Al Shabab takımını oldukça motive etti.