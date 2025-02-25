SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Fatih Terim yerinde duramadı! Son dakikalarda öyle bir şey oldu ki... İşte o anlar

Fatih Terim yerinde duramadı! Son dakikalarda öyle bir şey oldu ki... İşte o anlar

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.02.2025 20:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab ile Al Raed karşı karşıya geldi. King Abdullah Sport City Stadyumu'nda oynanan maçta Al Shabab, Al Raed'i Cristian Guanca'nın attığı gollerle 2-1 yendi. Al Raed'in golü, geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Mehdi Abeid'den geldi.

Fatih Terim yerinde duramadı! Son dakikalarda öyle bir şey oldu ki... İşte o anlar

Fatih Terim'in ekibi, galibiyet golünü 88. dakikada buldu. Bu sonuçla birlikte Al Shabab, 2 maç aradan sonra ligde galip geldi ve 36 puanla 6. sırada bulunuyor. Al Raed ise 17 puanla 16. sırada kaldı.

TERİM HAVALARA UÇTU

1

Fatih Terim maç boyunca oldukça hareketli olduğu gözlemlendi. Takımı her ne kadar maç boyunca üstün ve etkili oynayan taraf olsada bir türlü galibiyet golünü bulamamıştı. Bu durum Terim'i daha çok strese soktu. Fakat gol öyle bir anda geldi ki Terim ve öğrencileri adeta sevinçten havalara uçtular. 88. dakikada gelen gol Al Shabab takımını oldukça motive etti.

Canlı Skor

Ortalık yine karışacak! Beşiktaş'tan...Ortalık yine karışacak! Beşiktaş'tan...
Kenny Arroyo'dan harika başlangıç! Kenny Arroyo'dan harika başlangıç!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim suudi arabistan ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sevilen marka iflasın eşiğinde! Konkordato başvurusu yapıldı

Sevilen marka iflasın eşiğinde! Konkordato başvurusu yapıldı

Dev markadan Samsun'a 1,5 milyar dolar yatırım!

Dev markadan Samsun'a 1,5 milyar dolar yatırım!

Ortalık yine karışacak! Beşiktaş'tan...

Ortalık yine karışacak! Beşiktaş'tan...

FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

Kenny Arroyo'dan harika başlangıç!

Kenny Arroyo'dan harika başlangıç!

Bıçaklı koreografisine tepkiler artıyor!

Bıçaklı koreografisine tepkiler artıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.