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Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim yol planını çoktan çizdi bile! Yeni adresi için 3 ihtimal var...

13.01.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yolların ayrıldığı Fatih Terim için dönüm noktası başlıyor. Sarı-Kırmızılı takımda Terim'in ayrılmasının ardından Burak Elmas takımın başına geçecek ismi açıklamıştı. Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent olmuştu. Yeni teknik adam dün takımıyla ilk antrenmana bile çıktı... Sarı-Kırmızılılarda 4'üncü Fatih Terim dönemi sona ererken tecrübeli hocanın yol haritası da yavaş yavaş netleşiyor. İşte Terim'in önündeki 3 ihtimal...

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim yol planını çoktan çizdi bile! Yeni adresi için 3 ihtimal var...

Galatasaray'da Fatih Terim ayrılığı sonrası sular durulmuyor. Art arda gelen istifaların ardından başkan Burak Elmas'ın nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor. Fatih Terim'in ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent'e ise sosyal medyadan tepki de büyük... Hal böyle olunca Burak Elmas'ın üzerinde yük de ağırlaştı. Fatih Terim ise kendi rotasını çoktan çizdi. İşte Terim'in önündeki 3 ihtimal...

İLK İHTİMAL: KARİYERİNİ BİTİRECEK

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Fatih Terim için ilk ihtimal dinlenme kararı alması... Ailesiyle görüşüp fikir alışverişi yaptıktan sonra bu ihtimali değerlendirecek olan Terim, bir daha teknik direktörlük yapmayabilir.

İKİNCİ İHTİMAL: KATAR YA DA HULL CITY

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Fatih Terim için ihtimal ise yeni bir takım çalıştırmak. Terim'in yeni takımı yurt dışı olacak. Tecrübeli teknik adam Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'ye ya da Katar'a gidecek.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL: BAŞKANLIK

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Fatih Terim için en güçlü ihtimal ise başkanlık olarak görülüyor. Sarı-Kırmızılı takımda bugüne kadar tüm başkanlık tekliflerini geri çeviren Terim'in, şu anda bu düşünceye sıcak olduğu öğrenildi.

(Skorer)

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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senin kıymetini bilmeyen gs liler utansın, bir fenerli

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