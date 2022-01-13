Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim yol planını çoktan çizdi bile! Yeni adresi için 3 ihtimal var...

Galatasaray'da Fatih Terim ayrılığı sonrası sular durulmuyor. Art arda gelen istifaların ardından başkan Burak Elmas'ın nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor. Fatih Terim'in ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent'e ise sosyal medyadan tepki de büyük... Hal böyle olunca Burak Elmas'ın üzerinde yük de ağırlaştı. Fatih Terim ise kendi rotasını çoktan çizdi. İşte Terim'in önündeki 3 ihtimal...

İLK İHTİMAL: KARİYERİNİ BİTİRECEK

Fatih Terim için ilk ihtimal dinlenme kararı alması... Ailesiyle görüşüp fikir alışverişi yaptıktan sonra bu ihtimali değerlendirecek olan Terim, bir daha teknik direktörlük yapmayabilir.

İKİNCİ İHTİMAL: KATAR YA DA HULL CITY

Fatih Terim için ihtimal ise yeni bir takım çalıştırmak. Terim'in yeni takımı yurt dışı olacak. Tecrübeli teknik adam Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'ye ya da Katar'a gidecek.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL: BAŞKANLIK

Fatih Terim için en güçlü ihtimal ise başkanlık olarak görülüyor. Sarı-Kırmızılı takımda bugüne kadar tüm başkanlık tekliflerini geri çeviren Terim'in, şu anda bu düşünceye sıcak olduğu öğrenildi.

(Skorer)

