Fatih Terim yönetime forvet ve stoper transferi istediğini söyledi

Sarı-kırmızılılarda transferde somut adımların atılması için UEFA'dan gelecek karar bekleniyor. Finansal Fair Play nedeniyle yeni bir anlaşma yapmak için UEFA ile masaya oturan G.Saray, men cezası tehlikesini ortadan kaldırdı. Ancak bonservis sınırlaması ve maaş üst limiti gibi başlıklar G.Saray'ın önünde bekleyen gerçekler.

GOMIS'E RAĞMEN

İşte bu nedenle yaşanan belirsizliğin 10 gün içinde ortadan kalkması beklenirken transferde de rota buna göre çizilecek. Teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları lig sonrasında Florya'dan ayrılmayarak alternatifli transfer raporları hazırladı. UEFA'dan gelecek her cezaya göre yapılan planlamalar Mustafa Cengiz ve yönetiminin devam etmesi ile birlikte masaya da yatırıldı.

Teknik direktör Fatih Terim, tüm planlarını ve projelerini yönetimle paylaşırken iki konuya dikkat çekti. Terim ilk etapta bir forvet ve bir de stoper alınmasını istedi. Bafetimbi Gomis'in takımda kalması halinde de iyi bir forvet takviyesinin şart olduğunu belirten Terim ayrıca bir de stoper talep etti.

Kiralık sözleşmesi biten Denayer'in durumundan bağımsız olarak stoperde belirlediği oyunculardan birinin alınmasını isteyen İmparator, gerekirse bu iki bölgeye yapılacak takviyeler dışında kimseyi istemediğini de iletti.

(Vatan)

