SPOR

Fatih Terim yönetime forvet ve stoper transferi istediğini söyledi

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.06.2018 09:42 | Son Güncelleme

Fatih Terim kurmayları ile UEFA'dan gelecek her duruma göre planlamasını yaptı. Farklı raporlar hazırlayan Fatih Terim, forvet ve stoper takviyesinin mutlaka yapılmasını istedi.

Fatih Terim yönetime forvet ve stoper transferi istediğini söyledi

Sarı-kırmızılılarda transferde somut adımların atılması için UEFA'dan gelecek karar bekleniyor. Finansal Fair Play nedeniyle yeni bir anlaşma yapmak için UEFA ile masaya oturan G.Saray, men cezası tehlikesini ortadan kaldırdı. Ancak bonservis sınırlaması ve maaş üst limiti gibi başlıklar G.Saray'ın önünde bekleyen gerçekler.

GOMIS'E RAĞMEN

İşte bu nedenle yaşanan belirsizliğin 10 gün içinde ortadan kalkması beklenirken transferde de rota buna göre çizilecek. Teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları lig sonrasında Florya'dan ayrılmayarak alternatifli transfer raporları hazırladı. UEFA'dan gelecek her cezaya göre yapılan planlamalar Mustafa Cengiz ve yönetiminin devam etmesi ile birlikte masaya da yatırıldı.

Teknik direktör Fatih Terim, tüm planlarını ve projelerini yönetimle paylaşırken iki konuya dikkat çekti. Terim ilk etapta bir forvet ve bir de stoper alınmasını istedi. Bafetimbi Gomis'in takımda kalması halinde de iyi bir forvet takviyesinin şart olduğunu belirten Terim ayrıca bir de stoper talep etti.

Kiralık sözleşmesi biten Denayer'in durumundan bağımsız olarak stoperde belirlediği oyunculardan birinin alınmasını isteyen İmparator, gerekirse bu iki bölgeye yapılacak takviyeler dışında kimseyi istemediğini de iletti.

(Vatan)

PARTNER'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!
Alex Telles transfer olursa Galatasaray 3.5 milyon euro kazanacak!Alex Telles transfer olursa Galatasaray 3.5 milyon euro kazanacak!
Garry Rodrigues'in bonservis bedeli 20 milyon EuroGarry Rodrigues'in bonservis bedeli 20 milyon Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç'un transfer listesi belli oldu

Ali Koç'un transfer listesi belli oldu

Ali Koç'tan Aykut Kocaman kararı

Ali Koç'tan Aykut Kocaman kararı

Aziz Yıldırım seçimi kaybedince helva dağıttı!

Aziz Yıldırım seçimi kaybedince helva dağıttı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Terim yönetime forvet ve stoper transferi istediğini söyledi

Fatih Terim yönetime forvet ve stoper transferi istediğini söyledi

Alex Telles transfer olursa Galatasaray 3.5 milyon euro kazanacak!

Alex Telles transfer olursa Galatasaray 3.5 milyon euro kazanacak!

Garry Rodrigues'in bonservis bedeli 20 milyon Euro

Garry Rodrigues'in bonservis bedeli 20 milyon Euro

Galatasaray eski Fenerbahçeli Serkan Kırıntılı ile anlaştı

Galatasaray eski Fenerbahçeli Serkan Kırıntılı ile anlaştı

Mustafa Cengiz GreyWeekend için taraftara teşekkür etti

Mustafa Cengiz GreyWeekend için taraftara teşekkür etti

Trezeguet, Galatasaray'a imza atıyor

Trezeguet, Galatasaray'a imza atıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.