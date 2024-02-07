Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi! 2-0 mağlubiyetin ardından kulüp tarafından kovuldu

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a 2-0 mağlup olan Olympiakos'ta istifa depremi yaşandı. Fatih Terim'in üstün bir oyun ortaya koyup ezeli rakibini sahadan silmesinin ardından takımın teknik direktörü Carlos Carvalhal kovuldu.

FATİH TERİM ETKİSİ

Yaşanan bu istifanın ardından Yunan basının Fatih Terim etkisinin altını çizdi. Takımına oynattığı futbolun üst düzey olduğu vurgulanırken, Panathinaikos'un şampiyonluk şansının diğer tüm takımlardan fazla olduğu yazıldı.

OYUNCULAR ÇOK MEMNUN

Fatih Terim'in yönetiminden bir hayli memnun olan Panathinaikos oyuncularının şampiyonluğa odaklandığı ifade ediliyor. Kısa süre içinde takım üstündeki etkisini arttıran tecrübeli çalıştırıcının bu etkisi Yunanistan'da gündem oldu.





