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  4. Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi! 2-0 mağlubiyetin ardından kulüp tarafından kovuldu

Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi! 2-0 mağlubiyetin ardından kulüp tarafından kovuldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.02.2024 21:21 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos yoluna son sürat devam ediyor. Takımının başında harikalar yaratan tecrübeli çalıştırıcı son olarak Yunanistan derbisinde Olympiakos'u 2-0 mağlup ederek rakibinin şampiyonluk şansını zora sokmuştu. Bu mağlubiyet sonrası Olympiakos cephesi karıştı ve Carlos Carvalhal'ın görevine son verdi.

Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi! 2-0 mağlubiyetin ardından kulüp tarafından kovuldu

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a 2-0 mağlup olan Olympiakos'ta istifa depremi yaşandı. Fatih Terim'in üstün bir oyun ortaya koyup ezeli rakibini sahadan silmesinin ardından takımın teknik direktörü Carlos Carvalhal kovuldu.

FATİH TERİM ETKİSİ

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Yaşanan bu istifanın ardından Yunan basının Fatih Terim etkisinin altını çizdi. Takımına oynattığı futbolun üst düzey olduğu vurgulanırken, Panathinaikos'un şampiyonluk şansının diğer tüm takımlardan fazla olduğu yazıldı.

OYUNCULAR ÇOK MEMNUN

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Fatih Terim'in yönetiminden bir hayli memnun olan Panathinaikos oyuncularının şampiyonluğa odaklandığı ifade ediliyor. Kısa süre içinde takım üstündeki etkisini arttıran tecrübeli çalıştırıcının bu etkisi Yunanistan'da gündem oldu.

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Fatih Terim Panathinaikos atan iyet
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