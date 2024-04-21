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  4. Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazıyor! Panathinaikos deplasmanda rakibini gole boğdu...

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazıyor! Panathinaikos deplasmanda rakibini gole boğdu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.04.2024 19:04
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Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi’nde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Üst üste 4. galibiyetini alan Panathinaikos'un yükselişi Yunanistan'da gündeme oturdu.

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazıyor! Panathinaikos deplasmanda rakibini gole boğdu...

Yunanistan Şampiyonluk Grubu Play-off maçında Lamia ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrılan Fatih Terim'in ekibi liderliğe yükseldi.

BAKASETAS ŞOV YAPTI

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Bakasetas 2 gol 2 asist, Ioannidis 2 gol 2 asistle oynadı ve Panathinaikos'a galibiyeti getirdi. Panathinaikos, gelecek hafta AEK Atina'ya konuk olacak. PAS Lamia ise PAOK'u ağırlayacak.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

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Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, üst üste 4. galibiyetini alarak şampiyonluk yolunda iddialı bir konuma geldi.

1) Panathinaikos 71
2) AEK 69 (-1)
3) PAOK 67 (-2)
4) Olympiakos 63 (-2)

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