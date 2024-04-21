Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazıyor! Panathinaikos deplasmanda rakibini gole boğdu...

Yunanistan Şampiyonluk Grubu Play-off maçında Lamia ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrılan Fatih Terim'in ekibi liderliğe yükseldi.
Bakasetas 2 gol 2 asist, Ioannidis 2 gol 2 asistle oynadı ve Panathinaikos'a galibiyeti getirdi. Panathinaikos, gelecek hafta AEK Atina'ya konuk olacak. PAS Lamia ise PAOK'u ağırlayacak.
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, üst üste 4. galibiyetini alarak şampiyonluk yolunda iddialı bir konuma geldi.
1) Panathinaikos 71
2) AEK 69 (-1)
3) PAOK 67 (-2)
4) Olympiakos 63 (-2)