Fatih Terim, Yunanistan Ligi'nin normal sezonunu keyifsiz bitirdi!

Ligin 26. haftasında oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini Jesus Jimenez Nunez ve Aaron Leya Iseka atarken, konuk takımın golleri Fotis Ioannidis ve Andraz Sporar'dan geldi.

Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan Samet Akaydın, 90 dakika sahada kaldı.

SON 4 MAÇTA 3. PUAN KAYBI

Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşadı ve 56 puanla zirvenin 5 puan uzağında kaldı. Son 3 maçını kazanamayan OFI Crete ise puanını 25 yaptı.

ŞAMPİYONLUK TURUNA KALDI

14 takımlı Yunanistan Süper Ligi'nde normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, Şampiyonluk Turu oynama hakkı kazanıyor. 6 ekibin yer aldığı şampiyonluk turunda ise oynanacak 10 maçın sonunda normal sezon puanıyla birlikte en çok puanı toplayan ekip şampiyonluğunu ilan ediyor.





