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Fatih Terim: Yüreğimizi koyduk

08.05.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Fatih Terim: Yüreğimizi koyduk

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"UÇURUMUN KENARINDA DOLAŞMAK KOLAY DEĞİL"

Fatih Terim,"İlk yarı tehlikeler yaşadık ama ikinci yarı çok tehlike yaşadığımızı hatırlamıyorum. Rakip kalede önemli fırsatlar bulduk. Arkadaşlarla doğru planlar yapmışız. Saha içinde doğru yerlerde durduk. Beşiktaş'ın etkili elemanlarını oynatmadık ve biz kendimiz oynadık. Goller de güzeldi ve 3 puanı aldık. Uçurumun kenarında dolaşmak kolay değil. Bütün oyuncularımı kutlarım, ne dediysek yaptılar. Bir de yüreklerini sahaya koydular. İkinci yarı neredeyse tam bir Galatasaray hakimiyeti vardı. Tercihlerimiz de doğru çıktı." ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞEYLER İÇİN ÜZÜLÜYORUM'' DİYEREK GÖNDERME YAPTI

Fatih Terim,"Türkiye Ligi'nde neyin, ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. Herkes önce kendi maçına bakacak. Galatasaray önce kendi maçına bakar, sonra nerede olacağına bakar. İnsan hakikatten bu futbolcu görünce, bazı şeyler için üzülüyorum." dedi.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
senin canın sağolsun hocam bu sene olmaz seneye hiç farketmez ,aslan herzaman aslandır
İçeride kümeye oynayan takımlara puan vererek Şampiyonluğu kaybettin. Üzüleceksen buna üzül...

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