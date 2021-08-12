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Fatih Terim: Zorlukların üstesinden geleceğiz

12.08.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone maçı sonrasında konuştu.

Fatih Terim: Zorlukların üstesinden geleceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone'u 4-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kaldıkları maçın ardından konuştu.

Oyuncuların istekli göründüğünü belirten deneyimli hoca, "Oyuncularımız turu geçmeyi kafasına koymuştu. O zaman Galatasaray daha çok zevk veriyor. Rakip çok kaliteli oyunculardan kurulu değil ama mesele turu geçmek. Mesele moral. Bugünden memnunum. Daha da iyi olacağız." dedi.

"BURADAN 4,5 SAAT UÇACAĞIZ"

Zorlukları aşacaklarını kaydeden Fatih Terim, "Buradan 4,5 saat uçacağız. Kolay değil. 20-25 derece farklılık yaşıyoruz. Adapte olmak kolay değil. Ama zorlukların üstesinden geleceğiz. Böyle iyi takım olunuyor. Mazeretleri sıralamadan, en iyisini yapmalıyız. Bizim ve oyuncuların karakteri olmalı. Böyle karakter koyarsanız, hem iyi oynarsınız, hem de kazanırsınız." ifadelerini kullandı.

"POZİSYONSUZ GOL YEMEK HOŞ OLMADI"

Oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını söyleyen teknik adam, "Takımımızın kalitesi daha önde ama yaşadığımız bazı sıkıntılar buradaki maçın daha kritik olmasını maalesef sağladı. Bu taraflarda elenmişliğimiz de var, biz dahil. Kötü goller, pozisyonsuz gol yemek hoş olmadı ama genel olarak oyunu domine eden bir görüntü sergiledik. Mesele geçmek, moral, ileriye umut taşımak. Bir yerlere gitmek için bazı yerlerden geçmek gerekiyor." diye konuştu.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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