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  4. Fatih Ürek Bodrum'daki 5 katlı lüks villasını satışa çıkardı! İstediği rakam ağızları açık bıraktı

Fatih Ürek Bodrum'daki 5 katlı lüks villasını satışa çıkardı! İstediği rakam ağızları açık bıraktı

02.10.2023 13:18 | Son Güncelleme:
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Sahne tarzı, şarkıları ve geçirdiği estetik operasyonlarla zaman zaman gündem olan Fatih Ürek şimdi de Bodrum'daki 5 katlı lüks villası ile gündem oldu. Yazlığını satışa çıkardığını söyleyen Ürek'in villası için istediği rakam adeta dudak uçuklattı.

Dansları, şarkıları ve katıldığı programlardaki açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Fatih Ürek şimdi de Bodrum'daki 5 katlı lüks villası ile çok konuşuldu. Bugün TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programının konuğu olan Ürek, lüks villasını satışa çıkardığını söyledi.

Fatih Ürek 1

Ünlü siyasetçilere komşu olduğunu dile getiren Fatih Ürek lüks villasının net oturum alanının 800 metrekare olduğunu söyledi ve evi için ne kadar istediğini de canlı yayında açıkladı.

Fatih Ürek 2

Ünlü şarkıcı, villası için tamı tamına 102 milyon TL istiyor. Artık çalışmaktan çok yorulduğunu belirten Ürek, para ile ne yapacağını bilmediğini de dile getirdi.

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