Fatih Ürek Demet Akalın'ı hedef aldı

Sanatçı Fatih Ürek, uzun bir aradan sonra ilk kez Etiler’de objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıktığını ifade eden Ürek, görüştü sinema ve dizi projelerinin olduğunu ifade ederek, “Malum ben normalde tiyatro kökenliyim. 10 yıl devlet tiyatrolarında çalıştım. Ondan sonra çıkıp tamamen duygusal (para işareti yapıyor) olarak şarkıcı oldum” diyerek gülümsedi. Pandemi dolayısıyla çalışmadığını ifade eden Ürek, “1.5 yıl oldu çalışmıyorum. Bu süreçte bir firmanın işlerini almıştım bir kez sahne aldım onda da kazancı orkestra ekibine dağıttım" dedi.

'O YAŞTA ÇOCUĞUN NE İŞİ VAR TELEFONLA'

Snob Magazin'in haberine göre, en büyük arzusunun baba olmak olduğunu belirten Ürek’e gazetecilerin Demet Akalın’ın Tiktok uygulamasıyla yaşadığı sıkıntının hatırlatılması üzerine, “O yaşta çocuğun ne işi var telefonla. Bir kere yanlış orada. Ben baba olsam katiyen o yaşta bir çocuğa telefon vermem” dedi.



