MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih Ürek filtreyi abarttı! Paylaştığı Seda Sayan'lı fotoğrafıyla şaşırttı!

Fatih Ürek filtreyi abarttı! Paylaştığı Seda Sayan'lı fotoğrafıyla şaşırttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 00:37 | Son Güncelleme

Çok sık botoks yaptıran sunucu Fatih Ürek son paylaşımında Photoshop'u da fazla kaçırınca sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı. Seda Sayan'la selfie pozunu paylaşan Ürek'e takipçileri "Tavşan kardeşler" gibi tuhaf yorumlar yaptı.

Fatih Ürek filtreyi abarttı! Paylaştığı Seda Sayan'lı fotoğrafıyla şaşırttı!

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta isimli programda uzun süredir sunuculuk yapan Fatih Ürek, şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.

Dostlarıyla olan tatil fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan tecrübeli sunucu son olarak yakın dostu Seda Sayan'la bir fotoğraf paylaştı.

Ürek'in "Çok özlemişim canım benim" notuyla paylaştığı fotoğrafı gören sosyla medya kullanıcıları paylaşıma bir kez daha bakma ihtiyacı hissetti. Filtreyi fazla kaçıran Ürek'in Seda Sayan'la aşırı benzerliği takipçilerini şaşkınlığa uğrattı. İkilinin pozunda özellikle dişlerin aynı olması "Tavşan kardeşler" gibi tuhaf yorumların gelmesine neden oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu fotoğrafları olay olmuştu! Sevgilisiyle el ele görüntülendi Kilolu fotoğrafları olay olmuştu! Sevgilisiyle el ele görüntülendi
Kanal D'nin yeni yarışması Uzak Ara Eğlence ne zaman başlıyor? İşte jüri üyeleriKanal D'nin yeni yarışması Uzak Ara Eğlence ne zaman başlıyor? İşte jüri üyeleri
Bergüzar Korel'den romantik komediBergüzar Korel'den romantik komedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte kritik 5 il

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte kritik 5 il

ABD’deki polisleri 'kaçıran' çıplak gösterici viral oldu

ABD’deki polisleri 'kaçıran' çıplak gösterici viral oldu

Citigroup: Altında rekor an meselesi

Citigroup: Altında rekor an meselesi

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın bombası! İşte oynayacağı karakter

Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın bombası! İşte oynayacağı karakter

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

6 dil bilen yakışıklı oyuncu bir konuştu sosyal medya yıkıldı

6 dil bilen yakışıklı oyuncu bir konuştu sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef Türkiye'ye 18 yaşındaki genç şef adayı Sinan damga vurdu!

MasterChef Türkiye'ye 18 yaşındaki genç şef adayı Sinan damga vurdu!

Nusret Gökçe bu defa arabayla yarıştı

Nusret Gökçe bu defa arabayla yarıştı

Nicki Minaj hamile olduğunu paylaştığı fotoğraflarla açıkladı!

Hamile olduğunu açıkladı! Karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı

Burak Özçivit'in tatil pozuna beğeni yağdı

Burak Özçivit'in tatil pozuna beğeni yağdı

Kanal D'nin yeni yarışması Uzak Ara Eğlence ne zaman başlıyor? İşte jüri üyeleri

Kanal D'nin yeni yarışması Uzak Ara Eğlence ne zaman başlıyor? İşte jüri üyeleri

Nilgün Belgün’den yıllara meydan paylaşım! Nilgün Belgün'ün bikinili pozları şok etti!

Nilgün Belgün’den yıllara meydan paylaşım! Nilgün Belgün'ün bikinili pozları şok etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.