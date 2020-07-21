Fatih Ürek filtreyi abarttı! Paylaştığı Seda Sayan'lı fotoğrafıyla şaşırttı!

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta isimli programda uzun süredir sunuculuk yapan Fatih Ürek, şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.

Dostlarıyla olan tatil fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan tecrübeli sunucu son olarak yakın dostu Seda Sayan'la bir fotoğraf paylaştı.

Ürek'in "Çok özlemişim canım benim" notuyla paylaştığı fotoğrafı gören sosyla medya kullanıcıları paylaşıma bir kez daha bakma ihtiyacı hissetti. Filtreyi fazla kaçıran Ürek'in Seda Sayan'la aşırı benzerliği takipçilerini şaşkınlığa uğrattı. İkilinin pozunda özellikle dişlerin aynı olması "Tavşan kardeşler" gibi tuhaf yorumların gelmesine neden oldu.

