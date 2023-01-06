Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 2. Sayfa konuğu Fatih Ürek ile 17 yıl küs kaldığı ablası Selvi Ürek'in şaşırtan benzerliği!

Fatih Ürek, 6 Ocak 2023 Cuma günü en çok araştırılan ünlü isimler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcıile 17 yıl küs kaldığı ablası Selvi Ürek bir süre önce barışmıştı. Peki, Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Fatih Ürek ile ablası Selvi Ürek'in görenleri şaşırtan benzerliği...

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 yılında Erzurum’da doğmuştur. Küçük yaşlarından itibaren oyunculuk kariyeri için çalışmış ve 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatro’sunda figüranlık yapmıştır. 20’li yaşlarına kadar tiyatro ile meşgul olan Ürek, tiyatroyu bırakarak mobilyacıda çalışmaya başlamıştır. Yaşamının belli bir döneminde Taylan Gazinosu’nda çalışarak ses sanatçısı olmuş ve ‘Yaktı yaktı’ eseri ile ilk albümünü çıkarmıştır. Ünlü isimler ile birlikte çalışan ses sanatçısı, Bülent Ersoy’un ‘Sefam Olsun’ adlı eserini yeniden seslendirerek farklı bşir yorum katmıştır. Fatih Ürek, 1997 yılında Fred Çakmaktaş karakterini canlandırarak izleyicinin beğenisini toplamıştır. 2008 yılında ‘Hadi hadi’ ve ‘sus’ şarkılarıyla zirveyi görürken, ‘Hayde’ albümü ile birlikte bu zirveyi devam ettirmiştir. Şimdilerde yayımlanmaya devam eden ‘Gelinim mutfakta’, ‘kuaförüm sensin’ gibi yarışmamalar jüri olarak rol almıştır.

2. SAYFA KONUĞU FATİH ÜREK NEDEN HİÇ EVLENMEDİ?

Fatih Ürek hiç evlenmedi. Ünlü şarkıcı kendini aseksüel olarak tanımlıyor.

FATİH ÜREK NEDEN HİÇ EVLENMEDİ?

Neredesin Firuze, Şeytanın Pabucu, Genco gibi yapımlarda da rol alan Fatih ürek evlenmemesine ilişkin yaptığı açıklamada kendini aseksüel olarak tanımladığını belirtmiştir.

FATİH ÜREK ŞARKILARI

Hadi Hadi

Tak Tak

Seni Yakacaklar Benim Yerime

Sus

Hayde

Üçyüz Beşyüz

Sallaya Sallaya

Havam Yerinde

Fıkır Fıkır

Gül Döktüm Yollarına

Bak Güzele

Doyamadan Aşkına

İnat

Depresyondayım

Penaltı ve Gol

Sen İki Gözümsün

FATİH ÜREK İLE ABLASI SELVİ ÜREK'İN GÖRENLERİ ŞAŞIRTAN BENZERLİĞİ



