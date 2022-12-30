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Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fatih Ürek'in ünlü olma hikayesi!

30.12.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Ürek yılbaşı gecesi Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Yıllardır müzik camiasında yer alan Fatih Ürek'in hayat hikayesi pek çok kişi tarafından merak edildi. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel gecesine katılan Ürek, şarkılarının yanı sıra kıyafetiyle yine göz doldurdu. Peki Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkıcılığa nasıl başladı? İşte merak edilenler...

Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fatih Ürek'in ünlü olma hikayesi!

Yeni yıl akşamının gelmesiyle izleyiciler Fatih Ürek ile ilgili araştırmalara başladı. Şarkılar Bizi Söyler'in yılbaşı gecesi konuklarından biri de Fatih Ürek. Çok uzun bir sanat yolculuğu olan Ürek, yine izleyicileri eğlendirmeye devam ediyor. Sanat hayatının yanı sıra nereli olduğu ve yaşı da sanatçı ile ilgili merak edilen diğer konular. Peki Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da doğdu. 56 yaşındaki Ürek aslen de Erzurumludur. Sanatçı dört kardeştir. Üç kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi ile Bursa'ya göçen Ürek, 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşınmaya karar verdi.

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İlk albümü Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınlayan sanatçı bu albümünde, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş'ı canlandırmıştır.

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2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir. Kanal D'de Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu da yapan Fatih Ürek daha sonra Show TV'de Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.

BAMBAŞKA BİR FATİH!

Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından çokça söz ettiren Fatih Ürek son hali ile Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Sahnede giydiği kıyafetler, makyajı ve estetik operasyonlarıyla bir dönem magazin gündemini meşgul eden Ürek bir süredir ortalarda görünmüyordu.

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Genç yaştan itibaren geçirdiği operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Fatih Ürek şu an yıllara meydan okuyor.

DİSKOGRAFİ

Yaktı Yaktı (1993)
Sen İki Gözümsün (1995)
Sus (2008)
Hala Hala (2009)
Alırım aklını (2010)
Hayde (2011)
300 - 500 (2012) (Single)
Bak Güzele (2013) (Single)
Altın Çağ (2015)
Sallayana Sallaya (2016) (Single)

FİLMOGRAFİ

Reyting Hamdi - 1995-2007
Beyaz Show - 1996
Şeytanın Pabucu - 2008
Neredesin Firuze - 2004
Güldür Güldür - 2014
Arkadaşım Hoşgeldin - 2014
Bu Tarz Benim - 2014


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