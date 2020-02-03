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Fatih Ürek ve Demet Akalın küstü! Fatih Ürek'ten olay sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 12:08 | Son Güncelleme

Şarkıcı Fatih Ürek, ablasının cenazesine katılmayıp, kendisini aramadığını söylediği yakın arkadaşı Demet Akalın'a küstü. Ürek bununla da kalmadı Akalın'a 'dedikoducu' deyip olay sözler söyledi.

Fatih Ürek ve Demet Akalın küstü! Fatih Ürek'ten olay sözler

Şarkıcı Fatih Ürek ve Demet Akalın'ın dostluğu bitti. Fatih Ürek'e ablasının cenazesine katılmayan Demet Akalın'ın, 'Sanatçıdan dost olmaz' sözleri hatırlatılınca; "Kendisi ne düşünür bilmiyorum ama ben dostum. Garip bir tutuma girdi Demet, ne yapmak istediğini bilmiyorum, ne yapmak istediğini de anlamış değilim. Hiç kimse de anlamış değil zaten, anlamıyorlar da. Bence bu tutumundan vazgeçmesi gerekiyor" dedi.

'KÖTÜ GÜNÜNDE YANINDAYDIM'

Eşi Okan Kurt'la boşanma aşamasında Akalın'ın yanında olduğunu söyleyen Ürek, "Kötü günlerinde yanındaydım, her zaman. Yine kötü gününde yanında olurum, Allah göstermesin. Kendi tercihi, insanlara sen bunu niye yaptın diyemem. Garip bir tutumu var, garip davranışlar sergiliyor. Sadece bana değil, ben ona yakınım, küs falanda değilim. Başkaları bunu diyemez mesafeli olurlar. Şöyle söyleyeyim, yaşlar gelip geçiyor, fındık gibi gençler çıkıyor, sahnelere, özellikle pop müzikte. Daha sevgi dolu olması gerekiyor. Bunu yüzüne de söylerim yani" diye konuştu.

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'DEMET AKALIN'I KİMSE SEVMEZ'

Ablasını kaybettiği süreçte 'Demet Akalın'ın sizi taziye için aramamaması üzdü mü?" sorusuna Ürek, "Arayabilirdi ama aramadı. Etrafındakiler çok şey söyledi aramamasına. Neden aramadı diyorlar, zira Türkiye'nin tüm starları beni aradı. Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Sibel Can, Bülent Ersoy hepsi aradı, o da bir starsa araması gerekirdi" dedi.

Cenazede olmasını çok beklerdim diyen Ürek, "Bu bir tercih ne diyim, kendisine" dedi. Okan Kurt'un Demet Akalın'dan kendisini daha çok sevdiğini söyleyen Ürek, "Okan beni Demet Akalın'dan daha çok seviyor, bende onu çok seviyorum. Ciddi söylüyorum bunu Demet kimseyi sevmiyor, Okan seviyor" şeklinde konuştu.

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ÜREK: DEMET DEDİKODU YAPIYOR

Demet Akalın'la görüşmediklerini söyleyen Ürek, "Aynı yerde oturuyorduk; taşınmak zorunda kaldım, ondan sonra aramıyor sormuyor. Böyle bir hallendi ne oldu bilmiyorum" diye konuştu.

Demet Akalın'ın kendisine neden küs olduğunu bilmediğini söyleyen Ürek, "Benim her şeyim ortada. O kendi kendine bir takım şeyler söyler, kendi kendine kafasında kurar. Kendi kendine dedikodu yapıyor galiba" diye konuştu.

Demet Akalın'la barışmak için adım atmayacağını söyleyen Ürek, "Bir kere ben onun büyüğüyüm, ondan bekliyorum. O gelsin o arasın. Bana ona bin kere bir hatam varsa söyle, ben sana söyleyeyim demiştim ona. Söylemiyor, söylemedi. Arkalarda konuşmasın ama dedikodu yapıyor, duyuyorum ben. Gömdüğünü de duyuyorum masalara oturup" diye sert çıkış yaptı. (Snob Magazin)

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