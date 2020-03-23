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Fatih ve Bahabey caddeleri dezenfekte edildi

ÇORUM HABERLERİ  | 23.03.2020 18:48 | Son Güncelleme

Dünya’yı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Çorum Belediyesi, şehrin işlek caddelerinde yıkama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Gazi ve İnönü Caddelerinin ardından Fatih Caddesi ve Bahabey Caddesini de köpükle yıkadıklarını ve sonrasında dezenfekte ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr.

Dünya’yı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Çorum Belediyesi, şehrin işlek caddelerinde yıkama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Gazi ve İnönü Caddelerinin ardından Fatih Caddesi ve Bahabey Caddesini de köpükle yıkadıklarını ve sonrasında dezenfekte ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Salgının önlenmesi için Çorum Belediyesi olarak her türlü önlemi alıyoruz. Şehir genelinde hemşehrilerimizin toplu bulundukları yerleri, kamu alanlarını dezenfekte ettik. Yoğun olarak kullanılan caddeleri köpükle yıkamak suretiyle bu salgının önlenmesi noktasında kararlılıkla çalışıyoruz. Şimdi de Fatih Caddesi ve Bahabey Caddelerinde yıkama ve dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yine bu caddelerimizde bulunan çöp konteynırlarımızı da yıkayıp dezenfekte ettik." dedi.
Korona virüs salgınına karşı yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve tüm çalışmaları titizlikle takip eden Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, yol yıkama çalışmaları esnasında birim müdürlerinden bilgiler aldı. Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi personelinin büyük bir gayret ve fedakarlıkla çalıştığının altını çizerek dezenfekte ekibine bir kez daha teşekkür etti.

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