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Fatih’te 2 katlı ahşap metruk bina alev alev yandı

09.11.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Fatih’te henüz bilinmeyen bir nedenle 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Alev alev yanan bina itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih’te 2 katlı ahşap metruk bina alev alev yandı

Yangın, saat 00.00 sıralarında Fatih Şehsuvar Bey Mahallesi Işıl Sokak’ta bulunan 2 katlı ahşap binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ahşap binada yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale etti. Alevlerin yükselmesi üzerine yangın yan tarafında bulunan ahşap metruk başka bir binaya sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin iki cephe ve merdiven aracıyla havadan yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Yangında ölü ve yaralı olmazken ahşap metruk bina küle döndü. Ekipler uzun süre binada soğutma çalışmaları yaptı.
Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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