YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fatih’te 5 araç alev alev yandı

Fatih’te 5 araç alev alev yandı

16.11.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te bir araçta çıkan yangın diğer araçlara da sıçradı. Olay sonucu 5 araç kullanılamaz hale gelirken ekipler olay ile ilgili çalışma başlattı.

Fatih’te 5 araç alev alev yandı

Yangın esnasında araçlarda oluşan patlamalar çevrede bulunan cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi, Kocamustafapaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 34 GS 6448 plakalı araç sürücüsü aracından dumanlar yükseldiğini gördü. Dumanların yükseldiğini gören sürücü aracını park halinde bırakarak aracından uzaklaştı. O esnada cadde üzerinde park halindeki 4 araç, yanan araçtan çıkan kıvılcımların sıçraması sonucunda alev aldı.

Yanan araçlardan birisinde patlama meydana gelirken, alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yanan araçları söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sonucu çevrede bulunan binalarda ve banka ATM’sinde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken Olay sonucunda 5 araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ümraniye’de evinin önünden aracı çalındı, çocuğunu hastaneye götürecekken fark ettiÜmraniye’de evinin önünden aracı çalındı, çocuğunu hastaneye götürecekken fark etti
Bandırma'da palamut ve hamsi bolluğuBandırma'da palamut ve hamsi bolluğu
Adana'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandıAdana'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Kasım Perşembe

İmsak
06:18
Sabah
07:46
Öğle
12:54
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:15
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.