Fatih'te "Ayvansaray Bahçe" törenle açıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesinin çocuklar ve ailelerin kullanması için yaptırdığı 22 kamelya, 10 tarla ve 120 kişilik amfi sahnenin yer aldığı "Ayvansaray Bahçe" törenle açıldı.

Ayvansaray Çınçınlı Çeşme Sokak'taki bahçenin açılışına katılan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, ilçede hayal edilen, ilk adımı Yedikule'de atılan "Kent Bahçesi" projesinin ikincisini burada hizmete açtıklarını söyledi.

Turan, Yedikule Bahçe'sinin çocuklara ve halka sağladığı güzel imkanlarla sadece Fatih'in değil tüm İstanbul'un gözde mekanlarından biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu projeyi tasarlarken çocuklarımızın tohumun kıymetini, toprağın bereketini kendi deneyimleriyle öğrenecekleri, içinde keyifle vakit geçirebilecekleri bir bahçe hayal etmiştik. Nitekim bahçemizi özenle tanzim ettik, birçok ürünün aynı anda yetişebileceği şekilde adalara böldük ve her bir adayı çocuklarımıza ayırdık. Temel ziraat dersleri düzenledik, hasat şenlikleri gerçekleştirdik. Bahçemizin her bir köşesinde bizzat kendi emekleriyle yetiştirdikleri meyveleri tadan yavrularımızın gözlerindeki ışıltıyı görmek her şeye değer."

- "Tarım derslerinden edindikleri bilgiler hayat boyu onlara eşlik edecek"

Özel semaverlerde mis kokulu çay ikramıyla aileleri en güzel şekilde bahçede ağırladıklarını anlatan Turan, "Bugün açılışını yaptığımız Ayvansaray Bahçe ile birlikte daha yeşil ve yaşanabilir Fatih hedefimizde önemli bir mesafe katettiğimize inanıyorum." diye konuştu.

Turan, altışar kişilik 22 kamelya, ilkokullara tahsis edilmiş 245 metrekarelik 10 tarla, etkinliklerin yapılacağı 120 kişilik amfi sahnenin bahçede yer aldığını dile getirerek, "Bahçemizde, Yedikule'deki gibi bahçecilik eğitimleri, hasat günleri, çocuk etkinlikleri, çocuklarla bahçe atölyesi, reçel, salça yapım etkinlikleri düzenleyeceğiz. Öyle ümit ediyorum ki burada yetişen her çiçek, her meyve çocuklarımıza doğanın değerini, soframıza koyduğumuz nimetlerin kıymetini öğretecek. Buradaki tarım derslerinden edindikleri bilgiler hayat boyu onlara eşlik edecek, yol gösterecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek bahçenin açılışı yapıldı.