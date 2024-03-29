Fatih'te bir kişi tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı

İskender Paşa Mahallesi İmam Murat Sokak'ta, 23 Mart'ta, telefon satan bir mağazaya gelen M.P. ile arkadaşı Y.E. arasında tartışma çıktı.

İş yerinin dışına taşarak sokakta kavgaya dönüşen olayda Y.E, arkadaşı M.P'yi omzundan ve boynundan bıçakladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan M.P'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Bu arada, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Y.E'nin sokakta bir süre kavga ettiği M.P'yi bıçaklayıp kaçması yer aldı.





