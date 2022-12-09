Fatih'te bir kişinin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 12 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Aralık'ta Mesih Paşa Mahallesi'nde yaşanan ve yabancı uyruklu B.B'nin (26) öldüğü, iki kişinin de yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, aralarında tartışma çıkan iki grubun birbirlerine silahla ateş ettiğini belirledi.

Ekipler, yaptıkları incelemede yabancı uyruklu şüphelilerin suç örgütü şeklinde birlikte hareket ettiğini ve Tacikistan'dan İstanbul'a gelen iş insanlarını tehdit ederek haraç aldıklarını tespit etti.

Olayın haraç meselesi yüzünden yaşandığını belirleyen ekipler, silahlı çatışmaya karışan 12 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak, 7'si ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, iki grubun birbirlerine silahla ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun tartıştıktan sonra birbirlerine ateş etmeleri ve olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

