Fatih'te bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişi adliyede

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Aralık'ta Dervişali Mahallesi'nde darbedilerek sokağa bırakılan ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tayyar Kaya'nın (54) ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerin K.M, A.A, H.K, M.R.K. ve Ü.T. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, Tayyar Kaya'nın kardeşi ile aralarında husumet olduğu, konuşmak için araçla gittikleri Arnavutköy'de ormanlık alanda maktulü darbettikleri belirlendi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

