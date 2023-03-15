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Fatih'te eşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

15.03.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te, Fatma Narman'ın öldürülmesine ilişkin maktulün eşi Yalçın Narman ile kayınbiraderi Bahattin Narman'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yalçın Narman, tutuksuz sanık Bahattin Narman ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan Yalçın Narman eşiyle mutlu birlikteliğinin olduğunu ancak eşinin ailesinin evliliklerine müdahale ettiğini öne sürdü.

Olay günü kardeşi Bahattin ile birlikte dışarı çıktıklarını belirten Narman, olayın yaşandığı günün akşamı akrabalarına iftara gideceklerini kaydetti.

Yalçın Narman, eşini arayıp "Sizi almaya geliyorum" dediğini aktararak, "Evde hazırlandığını ve beni beklediğini düşünüyordum. 'yukarı gel' dedi. Arabayı çalışır vaziyette bırakarak yukarı çıktım. Elimdeki market poşetleriyle içeri geçtim. Sonra da üzerimi değiştirmek için yatak odasına gittim. Eşimi ve bir sürü eşyayı görünce neden bu kadar çok eşya aldığını sordum. Kendisi, 'Sana mı soracağım şerefsiz?' dedi. İlk defa kendisini bu kadar sinirli görmüştüm." ifadelerini kullandı.

O sırada eşinin çekmeceyi açıp silahı alarak, "Ya seni ya kendimi öldüreceğim" dediğini öne süren Narman, bu sırada aniden silahın patladığını iddia etti.

Sanık Narman, eşini sakinleştirmeye çalıştığını savunarak, "Elinden almaya çalışırken silah bu kez bacağına patladı. Boğuşma devam ederken ben namludan tuttum ve o sırada yine silah patladı. Bu kez eşim yere yığıldı. Hemen ambulansı aradım." dedi.

Gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Ayşe G. hakkındaki bir soru üzerine sanık Yalçın Narman, kendisinin iş yerinde çalışan bu kişiyle aralarında duygusal bir ilişki olmadığını ancak maktul eşinin kıskanç biri olduğunu anlattı.

Tutuksuz sanık Bahattin Narman ise heyet başkanının maktulün üzerinde kendisine ait DNA çıktığını ifade etmesi üzerine, "Orada sağlıkçılar vardı. Ben de cenazesine dokunmuş olabilirim." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ayşe G, müşteki avukatının "Yalçın Narman'a 'aşkım uyudun mu?' şeklinde mesajlar göndermişsiniz, bunu nasıl açıklarsınız?" sorusu üzerine, "Hatırlamıyorum, arkadaşlarıma da öyle hitap ederim." diye konuştu.

Müşteki avukatları sanık Yalçın Narman'ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Bahattin Narman'ın delil karartmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasını talep eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Yalçın Narman'ın tutukluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yalçın Narman'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuksuz sanık Bahattin Narman hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına hükmeden heyet, bir sonraki duruşmada olay yerine gelen polislerin tanık olarak dinlenmesini kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Nisan 2022'de Fatih'teki bir evde şüpheli ölüm ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor.

Maktul Fatma Narman'ın sırt üstü ve çıplak şekilde yatar halde sağ göğüs ile sağ bacak bölgesinden vurulduğunun tespit edildiği bildirilen iddianamede, maktulün eşi sanık Yalçın Narman hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, sanık Yalçın Narman'ın kardeşi Bahattin Narman'ın ise olay anında apartmanın önünde araba içinde beklediği aktarılarak, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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