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  4. Fatih'te iş hanına düzenlenen operasyonda 23 zanlı yakalandı

Fatih'te iş hanına düzenlenen operasyonda 23 zanlı yakalandı

21.08.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda odası bulunan Cibali'deki eski handa yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para ile pala ve "sallama" diye tabir edilen çok sayıda bıçak bulundu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te eski bir hana düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve çok sayıda bıçak ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, suç ve suçlulara yönelik çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cibali'de onlarca odası bulunan eski bir hana operasyon düzenledi.

Koçbaşı kullanılarak girilen odalarda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve "sallama" diye tabir edilen çok sayıda bıçak bulundu.

Handa bulunan 23 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Polislerin konuya ilişkin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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