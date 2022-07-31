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Fatih'te kamyondan atlayarak kaçan 132 düzensiz göçmen yakalandı

31.07.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te kamyondan atlayarak kaçan 132 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te bir kamyonun kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 132 düzensiz göçmen polis ekiplerince yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Samatya sahili bölgesinde dün kamyon kasasından atlayan düzensiz göçmenlerin kaçmaya çalıştığı yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu kişiler daha sonra sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

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