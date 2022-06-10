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Fatih'te köpeği yola atmaya çalışan kişi darbedildi

10.06.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişinin bazı vatandaşlarca darbedilmesi, güvenlik ve cep telefonu kamerasınca kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te boynundan tuttuğu köpeği araçların geçtiği yola atmaya çalışan, psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi, vatandaşlarca darbedildi.

Alınan bilgiye göre, 8 Haziran'da Millet Caddesi'nde bir köpek, kaldırımda yürüyen kişinin peşine takıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, köpeğin ensesinden tutarak arabaların seyrettiği caddeye doğru sürüklemeye başladı.

Kişinin elinden kurtulmayı başaran köpek bir kez daha kaldırıma geldi. Yeniden köpeği yakalayarak caddeye sürükleyen kişiye, çevredeki vatandaşlar müdahalede bulundu.

Çıkan tartışmada vatandaşlarca darbedilen kişi olay yerinden kaçtı.

Bu arada, olay anı güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

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