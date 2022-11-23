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Fatih’te ortalık savaş alanına döndü : 4 yaralı

23.11.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Sopa ve bıçakların kullandığı kavgada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay son bulurken kavgaya karışan taraflar gözaltına alındı. Yaşanan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Fatih Karagümrük Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı devam eden husumet vardı. Sabah saatlerinde karşılaşan iki kadın, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların yakınları olay yerine sopa ve bıçaklarla geldi. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.

POLİS EKİPLERİ OLAYI SONLANDIRDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kavgaya karışan kişiler polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Yaşanan kavga vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine sopalarla vurduğu görülüyor. Polis ekipleri gelince tarafların kaçmaya çalıştığı görülürken yaralılar ambulansa taşınıyor.

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