Fatih'te otomobile çarpan motosikletli yaralandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te park halindeki otomobile çarparak savrulan motosikletli yaralandı.

Samatya Sahilyolu'nda seyreden motosiklet sürücüsü Abdurrahim Boz, kontrolü kaybederek, yol kenarına park edilen 34 LP 7169 plakalı otomobile çarptı.

Çarpma sonucu savrulan Boz, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bacağı kırıldığı tespit edilen Boz'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



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