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Fatih'te otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

26.08.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Millet Caddesi'nde Abdullatif İ. idaresindeki 34 FHA 020 plakalı otomobil, ters yönden karşıya geçmeye çalışan plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklete çarptı.

Motosikletteki 2 kişi, çarpmanın etkisiyle düşerek yola savruldu. Yaralanan 2 kişi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin motosiklete çarptıktan sonra tramvay yoluna girmesi nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Fatih Otomobil motosiklet kaza

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