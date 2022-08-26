İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Millet Caddesi'nde Abdullatif İ. idaresindeki 34 FHA 020 plakalı otomobil, ters yönden karşıya geçmeye çalışan plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklete çarptı.

Motosikletteki 2 kişi, çarpmanın etkisiyle düşerek yola savruldu. Yaralanan 2 kişi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin motosiklete çarptıktan sonra tramvay yoluna girmesi nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.



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