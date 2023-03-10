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Fatih'te silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

10.03.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te bir şüphelinin, bir kişiyi silahla 5 yerinden yaralayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çevredeki bir iş yerinin kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, E.Y, Zeyrek Mahallesi Kıztaşı Caddesi'nde 6 Mart'ta yürüdüğü sırada silahlı bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

İkili arasında bir süre yaşanan koşuşturmacanın ardından, saldırganın silahla ateş etmesi sonucu E.Y, 4'ü göğsünden biri kolundan olmak üzere 5 yerinden yaralandı.

Silahlı saldırıda yaşanan kovalamaca sırasında 3 araca da kurşun isabet etti.

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Y, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan inceleme sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.D, Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki bir adreste olaydan 2 saat sonra silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan toplam 10 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Ö.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavisi süren E.Y'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Fatih silahlı saldırı yaralı

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