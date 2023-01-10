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Fatih'te taksiciler, meslektaşlarının hayatını kaybettiği yere karanfil bıraktı

10.01.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te toplanan taksiciler, meslektaşlarının aracına aldığı yolcular tarafından darbedilmesi sonrasında hayatını kaybetmesini protesto etti.

Fatih'te taksiciler, meslektaşlarının hayatını kaybettiği yere karanfil bıraktı

Taksiciler, Birleşik Taksi Şoförleri Derneğinin çağrısıyla Vatan Caddesi'nde toplandı.

Burada açıklama yapan Dernek Başkanı Hüseyin Duman, meslektaşlarının hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Taksicilerin can güvenliği için kabinli araç istediklerini hatırlatan Duman, "Haykırmamıza rağmen bizi duymuyorlar. Bundan önceki ve şimdiki İBB yönetimine kabinli araç için topladığımız 10 binlerce ıslak imzalı dilekçelerimizi ilettiğimiz halde kale almadılar." dedi.

Duman, her meslekte iyiler ve kötüler olduğunu da vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Her mesleğin iyisi kötüsü var iken sadece içimizdeki kötüleri gösteren, hatta halka mal olmuş kişilerin görsel medyada 'Beni taksici almadığı zaman beyzbol sopası ile camını çerçevesini kırmak istiyorum.' diyerek, halkı suça teşvik ederek, birçok meslektaşımızın zarar görmesine sebep olanları kınıyoruz. Bu cinayetlerin ne ilk ne de son olacağını düşünüyoruz. 'Yeter artık' diyerek can güvenliğimiz için ille de kabinli taksi istiyoruz."

Açıklamanın ardından taksiciler konvoy halinde Aydın Altun'un hayatını kaybettiği Pazartekke Tramvay Durağı'na hareket etti.

Taksiciler meslektaşları için buraya karanfil bıraktı.

OLAY

Fatih'te önceki gün taksideki yolcular arasında çıkan kavgaya bir süre sonra sürücü Altun da karışmış, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanların birbirlerinden davacı ve şikayetçi olması nedeniyle tarafları sağlık raporu almaları için hastaneye götürmek istemişti.

Bu sırada fenalaşan ve sağlık ekiplerince başka bir hastaneye sevk edilen Altun, hayatını kaybetmişti.

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