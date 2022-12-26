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Fatih'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı

26.12.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye toplam 2 bin 215 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik seyir halinde denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, dün Vatan Caddesi'nde makas atarak trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir aracı takibe aldı.

Sivil trafik ekiplerince güvenli bir bölgede işlem yapılmak üzere durdurulan aracın, kiralık olduğu anlaşıldı.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "makas atmak" maddesinden 1823 lira, "yakın takipten" 196 lira ve "saygısızca araç kullanmaktan" 196 lira olmak üzere toplam 2 bin 215 lira idari para cezası uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
polis trafik işlem

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