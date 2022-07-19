Fatih'te uygulama yapan bekçilerden kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih’te "dur" ihtarına uymayıp aracı bekçilerin üzerine süren 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Silivrikapı Mahallesi'nde uygulama yapan çarşı ve mahalle bekçileri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Durmayan şüpheliler, aracı bekçilerin üzerine sürerek kaçtı. Bekçiler, bunun üzerine önce havaya ardından aracın lastiklerine ateş açtı.

Yakalanan sürücü K.O. ile hafif yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden yolcu M.F.B'nin alkollü oldukları belirtildi.

K.O'nun "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma", "mala zarar verme", "uyuşturucu madde ticareti", "yaralama" ve "hakaret"ten 7 suç kaydı, M.F.B'nin ise "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" ve "resmi belgede sahtecilik"ten 12 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheliler hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan adli soruşturma başlatıldı.

